Космічні перегони: Китай збирається доставити перші зразки ґрунту з Марса раніше за США

Китай змінив плани щодо місії, яка збере і доставить на Землю зразки марсіанського ґрунту. Тепер вона має стартувати на 2 роки раніше.

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Спочатку запуск китайської місії "Тяньвень-3", у рамках якої мають зібрати і доставити на Землю зразки ґрунту з Марса, планувався на 2030 рік. Тепер стало відомо, що місія має вирушити на Червону планету вже у 2028 році. Таким чином існує реальний шанс, що Китай швидше, ніж NASA привезе на Землю цінний вантаж, у якому ховаються секрети Марса, пише Space.

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На другій Міжнародній конференції з дослідження далекого космосу, яка пройшла в Китаї, головний конструктор місії "Тяньвень-3" Лю Цзічжун зробив важливу заяву. Він повідомив, що Китай збирається вже 2028 року, а не 2030-го, відправити свої роботизовані апарати на Марс, які зберуть зразки місцевого ґрунту і доставлять їх на Землю для подальшого вивчення.

Китайський учений не уточнив, коли саме зразки прилетять на Землю, але раніше офіційні особи Китаю заявляли, що ця місія займе загалом 3 роки. Таким чином цінний вантаж з Марса може бути доставлений вченим на Землі вже у 2031 році. Лю Цзічжун повідомив, що Китай планує поділитися взятими на Марсі зразками з ученими з усього світу.

Місія "Тяньвень-3", як стало відомо, буде здійснена за допомогою двох запусків ракет-носіїв. Одна ракета доставить на Марс посадковий модуль і підйомний апарат для відправки зразків на орбіту навколо Марса. Друга ракета доставить туди орбітальний апарат і апарат, за допомогою якого зразки марсіанського ґрунту прилетять на Землю.

Китай планує зібрати щонайменше 500 грамів марсіанської породи, дослідження яких може допомогти з'ясувати, чи було життя на Марсі, а також як змінювався клімат Червоної планети.

Китай планує зібрати щонайменше 500 грамів марсіанської породи, дослідження яких може допомогти з'ясувати чи було життя на Марсі, а також як змінювався клімат Червоної планети Фото: NASA

Посадковий модуль буде оснащений спеціальним буром, за допомогою якого буде взято зразки марсіанського ґрунту. Передбачається, що разом із модулем працюватимуть роботизований вертоліт і марсохід. Останній має зібрати зразки місцевої породи далеко від посадкового модуля.

З огляду на зміщення дати запуску місії "Тяньвень-3" на 2028 рік, існує ймовірність, що Китай може привезти марсіанські зразки на Землю раніше, ніж це зробить NASA в рамках місії Mars Sample Return.

Американське космічне агентство зіткнулося з труднощами через те, що вартість місії зросла до 11 млрд доларів. При цьому розрахунки показали, що NASA зможе доставити на Землю зразки ґрунту з Марса ближче до 2040 року. Керівництво NASA раніше заявило, що це занадто велика сума і занадто тривалий термін. Тому космічне агентство уклало контракти з різними приватними компаніями на розробку дешевшого і швидшого проєкту реалізації місії Mars Sample Return.

Нагадуємо, що марсохід NASA Perseverance уже зібрав багато зразків марсіанської породи, які тільки й чекають, щоб їх забрали. За слова мучених, у цих зразках зберігається інформація про водне минуле Марса і, можливо, свідчення минулого мікробного життя на Червоній планеті, якщо воно коли-небудь існувало.

Марсохід NASA Perseverance уже зібрав багато зразків марсіанської породи Фото: NASA

Якщо у Китаю вдасться доставити цінний вантаж з Марса вже 2031 року, то таємниці Червоної планети можуть бути розкриті раніше.

Як уже писав Фокус, Китай збирається створити бази по всьому Місяцю. Амбітний проект складається з двох етапів. У рамках першого буде створено основний аванпост Китаю на Місяці.

Також Фокус писав про те, що в космос відправили історичну місію Polaris Dawn, що складається з не астронавтів, які вперше вийдуть у відкритий космос серед цивільних осіб.