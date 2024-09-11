Космическая гонка: Китай собирается доставить первые образцы почвы с Марса раньше США

Китай изменил планы относительно миссии, которая соберет и доставит на Землю образцы марсианской почвы. Теперь она должна стартовать на 2 года раньше.

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Изначально запуск китайской миссии "Тяньвэнь-3", в рамках которой должны быть собраны и доставлены на Землю образцы почвы с Марса, планировался на 2030 год. Теперь стало известно, что миссия должна отправиться на Красную планету уже в 2028 году. Таким образом существует реальный шанс, что Китай быстрее, чем NASA привезет на Землю ценный груз, в которой скрываются секреты Марса, пишет Space.

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На второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса, которая прошла в Китае, главный конструктор миссии "Тяньвэнь-3" Лю Цзичжун сделал важное заявление. Он сообщил, что Китай собирается уже в 2028 году, а не в 2030-м, отправить свои роботизированные аппараты на Марс, которые соберут образцы местной почвы и доставят их на Землю для дальнейшего изучения.

Китайский ученый не уточнил, когда именно образцы прилетят на Землю, но ранее официальные лица Китая заявляли, что эта миссия займет в общей сложности 3 года. Таким образом ценный груз с Марса может быть доставлен ученым на Земле уже в 2031 году. Лю Цзичжун сообщил, что Китай планирует поделиться взятыми на Марсе образцами с учеными со всего мира.

Миссия "Тяньвэнь-3", как стало известно, будет осуществлена с помощью двух запусков ракет-носителей. Одна ракета доставит на Марс посадочный модуль и подъемный аппарат для отправки образцов на орбиту вокруг Марса. Вторая ракета доставит туда орбитальный аппарат и аппарат, с помощью которого образцы марсианской почвы прилетят на Землю.

Китай планирует собрать не менее 500 граммов марсианской породы, исследование которых может помочь выяснить была ли жизнь на Марсе, а также как изменялся климат Красной планеты.

Китай планирует собрать не менее 500 граммов марсианской породы, исследование которых может помочь выяснить была ли жизнь на Марсе, а также как изменялся климат Красной планеты Фото: NASA

Посадочный модуль будет оснащен специальным буром, с помощью которого будут взяты образцы марсианской почвы. Предполагается, что вместе с модулем будут работать роботизированный вертолет и марсоход. Последний должен собрать образцы местной породы вдали от посадочного модуля.

Учитывая смещение даты запуска миссии "Тяньвэнь-3" на 2028 год, существует вероятность, что Китай может привезти марсианские образцы на Землю раньше, чем это сделает NASA в рамках миссии Mars Sample Return.

Американское космическое агентство столкнулось с трудностями из-за того, что стоимость миссии выросла до 11 млрд долларов. При этом расчеты показали, что NASA сможет доставить на Землю образцы почвы с Марса ближе к 2040 году. Руководство NASA ранее заявило, что это слишком большая сумма и слишком длительный срок. Поэтому космическое агентство заключило контракты с разными частными компаниями на разработку более дешевого и более быстрого проекта реализации миссии Mars Sample Return.

Напоминаем, что марсоход NASA Perseverance уже собрал много образцов марсианской породы, которые только и ждут, чтобы их забрали. По слова мученых, в этих образцах хранится информация о водном прошлом Марса и, возможно, свидетельства прошлой микробной жизни на Красной планете, если она когда-либо существовала.

Марсоход NASA Perseverance уже собрал много образцов марсианской породы Фото: NASA

Если у Китая получится доставить ценный груз с Марса уже в 2031 году, то тайны Красной планеты могут быть раскрыты раньше.

Как уже писал Фокус, Китай собирается создать базы по всей Луне. Амбициозный проект состоит из двух этапов. В рамках первого будет создан основной аванпост Китая на Луне.

Также Фокус писал о том, что в космос была отправлена историческая миссия Polaris Dawn, состоящая из не астронавтов, которые впервые выйдут в открытый космос среди гражданских лиц.