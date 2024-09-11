Не такой как другие планеты: появилось объяснение странной формы и ландшафта Марса (фото)

В отличие от других планет Солнечной системы, Марс отчетливо трехосный, то есть он представляет собой эллипсоид с разными размерами по всем трем осям.

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Сейчас у Марса есть два спутника — Фобос и Деймос. Но в начале своей истории у Красной планеты мог быть более крупный спутник. Именно он, как считают ученые, мог повлиять на то, что Марс имеет странную форму и экстремальный ландшафт. Эта гипотеза была представлена в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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На Марсе находятся некоторые из самых экстремальных ландшафтов в Солнечной системе, включая самый большой каньон, самую высокую гору и самое большое нагорье. Последний регион известен, как провинция Фарсида, которая имеет ширину 5000 км и высоту 7 км, не считая массивных щитовых вулканов, которые имеют еще большую высоту.

Провинция Фарсида имеет ширину 5000 км и высоту 7 км Фото: NASA

Провинция Фарсида находится в западном полушарии Марса возле экватора планеты. Почти точно на противоположной стороне Марса от места, где находится провинция Фарсида, располгается нагорье Terra Sabaea и низкий щитовой вулкан Большой Сирт.

Так выглядит поверхность Марса с орбиты вокруг планеты

Авторы исследования считают, что у Марса в начале его истории был крупный спутник, который они назвали Нерио. Именно он мог изменить форму Марса своей гравитацией. Согласно гипотезе ученых, спутник создал приливы в магматических океанах раннего Марса так же, как сегодня Луна создает приливы в океанах нашей планеты. Но поскольку Марс меньше Земли, он остывал гораздо быстрее, и его приливные выпуклости зафиксировались в получившейся форме планеты.

Но каким-то образом большой спутник исчез. Возможно он столкнулся с другим объектом и образовались два нынешних спутника Марса. Возможно Нерио был выброшен из Солнечной системы под воздействием гравитации крупного объекта, считают ученые.

Столкновения и миграции тел в ранней Солнечной системе были обычным явлением. Например, считается, что столкновение с Землей протопланеты размером с Марс привело к созданию Луны. С другой стороны, считается, что газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, образовались ближе к Солнцу, а затем переместились на их нынешние орбиты. То есть миграция тел присутствовала.

Спутник Марса Фобос на фоне Солнца. Снимок сделал марсоход Perseverance Фото: NASA

По словам ученых, спутник Нерио вращался достаточно долго вокруг Марса, чтобы деформировать планеты по мере ее охлаждения и это стало основой для экстремального ландшафта Красной планеты. Дальнейшие геологические процессы могли сыграть также свою роль в том, что у Марса возникла странная форма.

Ученые признают, что эта гипотеза требует подтверждений. Необходимо точно понять, как такой крупный спутник мог быть создан и как именно он исчез.

Если Нерио был уничтожен в результате столкновения, то на поверхности Марса должны были остаться ряд кратеров, которые соответствуют орбите спутника. Но таких кратеров не существует, хотя геологические процессы на Красной планете могли их уничтожить.

Как уже писал Фокус, Китай собирается доставить первые образцы почвы с Марса раньше США. Китай изменил планы относительно миссии, которая соберет и доставит на Землю образцы марсианской почвы. Теперь она должна стартовать на 2 года раньше.

Также Фокус писал о том, что Илон Маск планирует отправить первые космические корабли Starship на Марс уже в 2026 году. Пока что они будут беспилотными, но первых людей на Красную планету Маск собирается отправить уже через 4 года.