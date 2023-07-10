Такою була Сонячна система: виявлено планету, що створює спіральні рукава навколо зірки

Астрономи виявили нову величезну планету, яка створює такі ж структури, які має наша галактика.

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Якщо подивитися на світлини Чумацького Шляху, то можна побачити, що наша галактика має особливі закручені смуги із зірок, які називаються спіральними рукавами. Але приблизно 30% протопланетних дисків, що оточують молоді зірки, також мають спіральні рукави, і астрономи тепер з'ясували, чому так відбувається, пише Universe Today.

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У протопланетних дисках навколо молодих зірок з'являються планети і ці об'єкти намагаються ретельно вивчити астрономи, адже у такий спосіб можна отримати краще уявлення про те, як з'явилася наша Сонячна система. Науковці вже припускали, що в протопланетних дисках спіральні рукави можуть з'явитися внаслідок впливу протопланет, тобто планет, які ще формуються. Але досі доказів цієї теорії не було.

Так виглядають протопланетні диски Фото: ESO

Але астрономи з університету штату Аризона, США, оголосили про те, що їм вдалося виявити таку невловиму протопланету, яка отримала назву MWC 758c. За розмірами і масою вона приблизно в 2 рази більша за Юпітер і обертається навколо молодої зірки MWC 758 на відстані в 100 астрономічних одиниць від неї (тобто в 100 разів далі, ніж Земля знаходиться від Сонця). Вчені вважають, що саме ця планета відповідає за створення спіральних рукавів у протопланетному диску і це є доказом давньої теорії.

За словами вчених, протопланетні диски за структурою чимось схожі на молоді галактики. Це плоскі диски з газу та пилу, які обертаються навколо спільного центру. Але як відбувається процес появи спіральних рукавів у протопланетних дисках? Існує дві теорії.

Моделювання, яке показує, як планета створює спіральні рукави в протопланетному диску Фото: Universe Today

Одна теорія свідчить, що ці спіральні рукави формуються так само, як подібні до них у галактиках. Тобто, гравітаційна нестабільність усередині протопланетного диска спричиняє коливання густини речовини, що і призводить до появи рукавів. Але проблема в тому, що на відміну від галактик, де зірки взаємодіють тільки гравітаційно, газ усередині диска чинить тиск, який може зруйнувати спіральну структуру.

Друга ж теорія полягала в тому, що поява спіральних рукавів у протопланетному диску пов'язана з присутністю тут великої протопланети. Цей об'єкт повинен створювати коливання і гравітаційне тяжіння, яке може викликати утворення рукавів. Але до цього відкриття ніхто ще не знаходив такі протопланети.

За словами вчених, зоряна система MWC 758, у якій почався процес формування планет, дуже схожа на нашу Сонячну систему. Хоча першій лише кілька мільйонів років, тоді як нашій системі вже 4,6 млрд років. Учені вважають, що існує висока ймовірність того, що навколо Сонця на самому початку розвитку Сонячної системи також були спіральні рукава.

Тепер учені хочуть продовжити свої спостереження за новою планетою, щоб краще зрозуміти, як вона сформувалася і як вона впливає на спіральну структуру своєї системи.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили найдавнішу структуру в "космічній павутині". Її довжина становить 3 млн світлових років.