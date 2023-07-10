Довжиною 3 млн світлових років. Виявлено найдавнішу структуру в "космічній павутині"

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили ниткоподібну структуру, яка є найстарішою з усіх відомих.

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Науковці з Університету штату Арізона, США, за допомогою телескопа Вебб виявили скупчення дуже старих галактик, які перебувають у найстарішій нитці так званого космічного павутиння, з-поміж усіх відомих на сьогодні, пише Space.

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Якщо вам здається, що всі зірки, видимі в нічному небі, розподілені по космосу більш-менш рівномірно, то це не так. Насправді всі зірки разом із галактиками є частиною гігантської так званої космічної павутини. Вона пов'язує всі галактики у Всесвіті і між її нитками знаходяться величезні порожнечі.

За словами авторів нового дослідження, їм вдалося виявити величезну нитку з газу, яка складається з 10 галактик, розташованих близько одна до одної. І ця нитка тягнеться в космосі на разючі 3 млн світлових років. Астрономи вважають, що ця ниткоподібна структура є найстарішою з усіх відомих на сьогодні.

За словами вчених, вони були вкрай здивовані тому наскільки довгою і тонкою є ця нитка, куди входять 10 галактик. Згідно з дослідженням, ця структура з'явилася приблизно через 830 млн років після Великого вибуху і міцною основою цієї нитки є надмасивна чорна діра, навколишня речовина якої виділяє так багато світла, що виходить квазар — найяскравіший об'єкт у космосі. За словами авторів відкриття, саме завдяки цьому квазару вдалося виявити нову галактичну нитку й оцінити її розміри та структуру.

Модель космічної павутини Фото: ESA

Астрономи вважають, що космічне павутиння з'явилося завдяки чорним дірам, які за допомогою своєї гравітації притягували матерію і змушували її з'єднуватися в цих ниткоподібних структурах. Гравітація утримує ці нитки із зірок, галактик, пилу і газу разом.

Поки що вчені вважають, що ця галактична нитка перетвориться на скупчення галактик і буде чимось схожа на скупчення Волосся Вероніки, розташоване на відстані 330 млн світлових років від нас. Це величезне скупчення має приблизний радіус у 10 млн світлових років, що в 100 разів більше, ніж діаметр Чумацького Шляху.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив знімок "примарної" галактики, яка буквально "лопається" від супербульбашок. Нові спостереження за космосом показують, як нові зірки сильно змінюють свої галактики.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найстарішу з відомих на сьогодні чорних дір. Вона з'явилася через 570 млн років після Великого вибуху. Але поки що невідомо, як саме ця чорна діра могла з'явитися в такій ранній історії космосу.