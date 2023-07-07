Найдальша і найстаріша з усіх. Виявлено нову чорну діру: у неї є своя загадка

Космічний телескоп Вебб виявив нового рекордсмена в далекому космосі, але досі не зрозуміло, як ця чорна діра з'явилася так скоро після Великого вибуху.

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У виданні The Astrophysical Journal Letters американські вчені опублікували результати трьох різних досліджень, але всі вони сходяться в одному — телескоп Вебб знайшов найвіддаленішу і найдавнішу чорну діру в центрі однієї з галактик, пише Space.

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Автори всіх трьох досліджень заявляють про те, що стався черговий науковий прорив у вивченні космосу і зокрема раннього Всесвіту. За допомогою космічного телескопа Вебб було виявлено найстарішу з відомих надмасивних чорних дір, розташовану на відстані в понад 13,2 млрд світлових років від нас.

Вчені вважають, що ця чорна діра з'явилася в центрі галактики CEERS 1019 (чорна діра поки що має таку саму назву), коли Всесвіту було "всього" 570 млн років.

Це активна чорна діра, тобто вона набирає масу за рахунок навколишньої матерії, але вона незвичайна не тільки тим, що з'явилася в такому ранньому Всесвіті і поки що є рекордсменом за віком і відстанню. Вчені з'ясували, що ця чорна діра в 9 млн разів більша за Сонце за масою, хоча більшість відомих чорних дір у ранньому Всесвіті в 1 млрд разів більші за Сонце за масою.

Ділянка космосу, де телескоп Вебб виявив нову чорну діру Фото: NASA

За словами вчених, чому чорна діра має відносно невелику масу і те, як вона з'явилася вже через 570 млн років після Великого вибуху, наразі залишається загадкою.

Хоча астрономи припускали, що через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту могли з'явиться такі чорні діри з невеликою масою, все ж тільки телескоп Вебб надав перші підтвердження цієї теорії. Тепер учені вважають, що схожих чорних дір насправді дуже багато і їх належить ще виявити.

Космічному телескопу Вебб також вдалося зібрати зібрати багато даних про саму галактику CEERS 1019, включно з її масою, хімічним складом та іншими властивостями. Як показують результати досліджень, у цій галактиці відбувається активна поява нових зірок і це може бути результатом зіткнення з іншою галактикою. Подібна подія наситила галактику новою речовиною, що і стало причиною зростання надмасивної чорної діри, яка її поглинає.

Космічний телескоп Вебб виявив нового рекордсмена в далекому космосі, але досі не зрозуміло, як ця чорна діра з'явилася так скоро після Великого вибуху Фото: ScienceAlert

Також учені заявили про те, що нові спостереження телескопа Вебб за космосом дали змогу виявити ще дві "легкі" надмасивні чорні діри. Вони розташовані в центрі галактик під назвою CEERS 2782 і CEERS 746 і з'явилися через 1,1 млрд і 1 млрд років після Великого вибуху відповідно. Обидві ці чорні діри в 10 млн разів більші за Сонце за масою.

Також астрономи оголосили про відкриття нових 11 галактик у ранньому Всесвіті, які з'явилися в період між 470 і 675 млн років після Великого вибуху. Результати вивчення цих галактик можуть повністю змінити уявлення про те, як формувалися та еволюціонували такі об'єкти на самому початку історії космосу.

Фокус уже писав про те, що новий метод вимірювання швидкості розширення Всесвіту за допомогою гравітаційних хвиль розв'яже давню проблему космології, вважають учені. Нове дослідження припускає, що за допомогою гравітаційних хвиль, можна дізнатися найбільш точне значення швидкості розширення Всесвіту.