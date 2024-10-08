Старее Стоунхенджа: ученые до сих пор не знают, зачем древние люди построили Набта-Плая в Египте

Набта-Плая — это древнее сооружение возрастом 7500 лет, точное назначение которого неизвестно. Из-за положения некоторых камней ученые предполагают, что это — древняя обсерватория.

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В пустыне, почти в 100 километрах к западу от Нила, находится Набта-Плая — место, что считается одной из древнейших астрономических обсерваторий, которую построили более чем за 2000 лет до Стоунхенджа. Ее камни, изначально расположенные в виде кругов и других узоров, указывают на глубокую связь между ранней человеческой культурой и звездами, пишет Live Science.

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Это сооружение состоит из вертикальных камней, некоторые из которых намеренно размещены в соответствии с небесными событиями, например, восхода определенных звезд. В центре площадки когда-то была центральная гробница, покрытая кучей камней, окруженная кольцом из 29 стоячих камней. Исследователи предполагают, что они могли служить примитивным календарем, который помогал древним жителям отслеживать времена года.

Раскопки 2001 года не обнаружили никаких человеческих останков в центральной гробнице, но они обнаружили скелет коровы, что указывает на важность скота в жизни этих древних людей. Считается, что строители Набта-Плая были скотоводами, которые полагались на выпас скота на сезонных озерах региона. Сами камни могли служить маркерами важных событий, таких как летнее солнцестояние, что указывало на приближение дождей и пополнение водных источников.

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Дальнейшие исследования привели к предположениям, что некоторые камни были выровнены с важными звездами, такими как пояс Ориона, Арктур, Сириус и Альфа Центавра. Такое расположение указывает на то, что Набта-Плая могла служить как практическим, так и ритуальным целям, связывая движения звезд с ритмами жизни на Земле. Сегодня некоторые из его ключевых камней хранятся в музее в Асуане, чтобы защитить их от вандализма.

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