Ученые нашли недалеко от Земли мертвую звезду: она превращается в космический алмаз

Звезды иногда напоминают драгоценные камни, которые сверкают во тьме ночного неба. Но некоторые из них действительно могут стать такими драгоценностями.

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Такой тип мертвых звезд, как белые карлики, со временем остывает, и они становятся тверже и кристаллизуются. Именно такую звезду астрономы обнаружили относительно недалеко от Земли на расстоянии в 104 световых года. Этот белый карлик состоит в основном из углерода и металлического кислорода и ученые считают, что центр звезды превращается в плотный, твердый, космический алмаз, состоящий из кристаллизованного углерода и кислорода, пишет ScienceAlert.

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Каждая звезда в космосе имеет свой определенный срок жизни. Когда в их ядрах заканчивается топливо для поддержания термоядерной реакции они начинают умирать. Многие звезды, которые имеют примерно в 8 раз больше массы, чем Солнце, превращаются в белых карликов. Этот процесс происходит постепенно, и изначальная звезда сбрасывает с себя внешний слой плазмы, а затем сжимается в объект размером с Луну, но с массой, которая в 1,4 раза больше массы Солнца. Но определенные условия в белых карликах не позволяют им сжиматься еще больше и превращаться в более плотные объекты, такие как нейтронные звезды или черные дыры.

Многие звезды, которые имеют примерно в 8 раз больше массы, чем Солнце, превращаются в белых карликов Фото: space.com

Белые карлики представляют собой очень тусклые мертвые звезды, которые излучают остаточное тепло. Ученые считают, что со временем эти звезды настолько сильно остывают, что превращаются в холодный объект, состоящий из кристаллизованного углерода. Такой объект называется черным карликом. Астрономы считают, что процесс превращения белого карлика в черного карлика занимает миллионы миллиардов лет, а потому конечно же ни одного из них никогда не видели, ведь возраст Вселенной всего 13,8 млрд лет.

Но ученые могут обнаружить признаки кристаллизации, которая начинается в ядрах белых карликов. Во время кристаллизации атомы углерода и кислорода внутри белого карлика перестают свободно перемещаться и образуют кристаллическую решетку. При этом выделяется энергия, которая рассеивается в виде тепла.

Этот белый карлик получил название HD 190412 C и оказалось, что он является компаньоном уже известной звездной системы HD 190412, состоящей из трех звезд Фото: ScienceAlert

Ученые из Университета Южного Квинсленда, Австралия, обнаружили именно такой белый карлик, у которого начинается процесс кристаллизации, и он превращается в космический алмаз. Этот белый карлик получил название HD 190412 C и оказалось, что он является компаньоном уже известной звездной системы HD 190412, состоящей из трех звезд. Таким образом ученые выяснили, что эта система на самом деле состоит из четырех звезд и расположена она на расстоянии в 104 световых года от Земли.

Что касается возраста этого белого карлика, то ученые считают, что ему примерно 4,2 млрд лет, в то время как остальным трем звездам в системе – 7,3 млрд лет.

Ученые считают, что в нашей галактике может быть намного больше таких необычных звездных систем и наблюдения за ними помогут лучше понять эволюцию (да, они продолжают изменяться) мертвых звезд.

Ранее Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили самую тусклую галактику в ранней Вселенной. Благодаря открытию, как считают ученые, придется переписать историю формирования и развития галактик.