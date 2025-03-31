Удар из глубин космоса по Земле: заденет ли грядущий взрыв звезды нашу планету

Звездная система WR 104, звезды в которой относятся к классу Вольфа-Райе, заставила многих астрономов серьезно попотеть. Предполагалось, что мощный взрыв главной звезды системы отправит в сторону Земли смертоносный гамма-всплеск.

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Об этом пишет Futurism.

Группа ученых из обсерватории Кека на Гавайях подробно изучила систему WR 104. Они подтвердили, что в этой системе две звезды танцуют вокруг друг друга, испуская при этом мощный ветер светящихся газов.

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Астрономы выяснили, что ориентация орбит звезд не такая, как предполагалось ранее. Оказалось, что когда одна из звезд системы действительно взорвется, Земля не попадет под удар.

"Когда начинался этот проект, мы больше концентрировались на сталкивающихся звездных ветрах, и орбита, обращенная лицом прямо к Земле, была данностью. Но мы обнаружили нечто неожиданное. Орбита была наклонена примерно на 30-40 градусов от плоскости неба", — говорит автор исследования Грант Хилл из обсерватории Кека.

Главная звезда WR 104 относится к классу Вольфа-Райе – сверхорячие и необычайно массивные звезды, которые обычно в 25 раз превышают массу Солнца. Еще этот тип звезд известен своим достаточно коротким периодом жизни.

Наблюдаемая астрономами звезда уже сбрасывает свои внешние слои, которые подхватываются мощным ветром звезды. В системе WR 104 этот звездный ветер сталкивается с ветром его орбитального компаньона, еще более массивной звезды. В результате появляется завихрение из пыли, которая светится в инфракрасном спектре.

Такое действо, так или иначе, завершится взрывом сверхновой. Продолжительность жизни звезд Вольфа-Райе составляет всего сотни тысяч лет, что увеличивает вероятность того, что гамма-всплеск сможет достигнуть Земли, пусть и в далеком, но все еще обозримом будущем.

И несмотря на то, что последние данные сняли такую угрозу с повестки дня, ученым все еще предстоит разгадать загадку WR 104. К примеру, исследователи хотят выяснить, почему звезда со стороны выглядит обращенной к Земле, хотя полюса ее оси повернуты совсем другую сторону.

Напомним, в глубоком космосе произошел ошеломительный взрыв, он был в 100 раз ярче Солнца. Исследователи наблюдали за взрывом в системе из холодной звезды и белого карлика.