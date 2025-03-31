Удар із глибин космосу по Землі: чи зачепить прийдешній вибух зірки нашу планету

Зоряна система WR 104, зірки в якій належать до класу Вольфа-Райє, змусила багатьох астрономів серйозно попітніти. Передбачалося, що потужний вибух головної зірки системи відправить у бік Землі смертоносний гамма-сплеск.

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Про це пише Futurism.

Група вчених з обсерваторії Кека на Гаваях детально вивчила систему WR 104. Вони підтвердили, що в цій системі дві зірки танцюють навколо одна одної, випускаючи при цьому потужний вітер газів, що світяться.

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Астрономи з'ясували, що орієнтація орбіт зірок не така, як передбачалося раніше. Виявилося, що коли одна із зірок системи справді вибухне, Земля не потрапить під удар.

"Коли починався цей проєкт, ми більше концентрувалися на зоряних вітрах, що стикаються, і орбіта, звернена обличчям прямо до Землі, була даністю. Але ми виявили щось несподіване. Орбіта була нахилена приблизно на 30-40 градусів від площини неба", — каже автор дослідження Грант Хілл з обсерваторії Кека.

Головна зірка WR 104 належить до класу Вольфа-Райє — надгарячих і надзвичайно масивних зірок, які зазвичай у 25 разів перевищують масу Сонця. Ще цей тип зірок відомий своїм досить коротким періодом життя.

Спостережувана астрономами зірка вже скидає свої зовнішні шари, які підхоплюються потужним вітром зірки. У системі WR 104 цей зоряний вітер стикається з вітром його орбітального компаньйона, ще більш масивної зірки. У результаті з'являється завихрення з пилу, який світиться в інфрачервоному спектрі.

Таке дійство, так чи інакше, завершиться вибухом наднової. Тривалість життя зірок Вольфа-Райє становить лише сотні тисяч років, що збільшує ймовірність того, що гамма-сплеск зможе досягти Землі, нехай і в далекому, але все ще доступному для огляду майбутньому.

Попри те, що останні дані зняли таку загрозу з порядку денного, вченим все ще належить розгадати загадку WR 104. Наприклад, дослідники хочуть з'ясувати, чому зірка збоку має вигляд зверненої до Землі, хоча полюси її осі повернуті зовсім в інший бік.

Нагадаємо, у глибокому космосі стався приголомшливий вибух, він був у 100 разів яскравіший за Сонце. Дослідники спостерігали за вибухом у системі з холодної зірки та білого карлика.