У глибокому космосі стався приголомшливий вибух: він був у 100 разів яскравіший за Сонце

Дослідники спостерігали за вибухом у системі з холодної зірки та білого карлика.

Related video

Під час першого в історії дослідження повторюваної нової за межами Чумацького Шляху астрономи побачили спалах, який був у 100 разів яскравішим за Сонце, пише Space.com.

За словами астрономів, вибухи нових зірок відбуваються в подвійних системах, які складаються з холодної зірки на завершальному етапі старіння, а також білого карлика.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

"Гаряча біла карликова зірка розміром із Землю, але має масу, порівнянну з масою Сонця, відкачує матеріал зі своєї холодної зірки-компаньйона. Матеріал холодної зірки накопичується на поверхні білого карлика і в кінцевому підсумку вибухає в термоядерному вибуху. Це вибух нової", — пояснює Най Еванс з Університету Кіля.

Більшість нових зірок вибухають лише один раз, але в рідкісних випадках ці вибухи повторювалися через час. Вони відомі як повторювані нові, між виверженнями яких проходить зазвичай від року до кількох десятиліть.

"Щойно вибух стихає, перекачування починається знову, і з часом відбувається ще один термоядерний вибух, і так далі, і так далі", — додає вчений.

У нашій галактиці знаходиться менше десяти повторюваних нових, але їх разюче більше за межами Чумацького Шляху. Більшість із цих рідкісних космічних об'єктів знаходиться в галактиці Андромеда, ще чотири у Великій Магеллановій Хмарі.

"У таких системах, як LMC68, під час вибуху нової викидається менше маси, ніж набувається під час переходу від холодної зірки. Це означає, що маса білого карлика неухильно збільшується. З часом вона наблизиться до критичного значення, вище за яке білий карлик не зможе витримувати власну вагу, і він вибухне, одним із результатів якого стане вибух наднової", — додає Еванс.

Вчені пильно стежили за LMC68 після її виверження 2020 року, аж до наступного виверження, яке відбулося в серпні 2024 року.

"LMCN 1968-12a перебуває приблизно в 50 разів далі, ніж вибухи нових у нашій власній галактиці Чумацький Шлях, і, отже, приблизно у 2500 разів слабкіше. Щоб побачити її, потрібно використовувати найбільші телескопи з наявних, і потрібно дістатися до них, щойно вони вибухнуть. Таким чином, ви порушуєте інші програми спостережень", — підкреслює вчений.

Команда все ж змогла ідентифікувати хімічні елементи, які були присутні у вибуху.

У більшості випадків із вибухом нової фіксуються сигнатури різних елементів відомих як "метали", що для астрономів означає будь-який елемент, крім водню і гелію. Команда була здивована, коли побачила в спектрі LMC68 винятково яскравий сигнал від атомів кремнію, які були іонізовані в 10 разів. Такий результат потребував би величезної кількості енергії.

"Іонізований кремній, що сяє майже в 100 разів яскравіше за Сонце, безпрецедентний", — сказав почесний астроном NOIRLab і співавтор статті Том Гебалле.

Нагадаємо, у найближчій надновій не вистачає важливого компонента. Найближча до Землі наднова піднесла сюрприз для астрономів.