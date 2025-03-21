В глубоком космосе произошел ошеломительный взрыв: он был в 100 раз ярче Солнца

Исследователи наблюдали за взрывом в системе из холодной звезды и белого карлика.

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Во время первого в истории исследования повторяющейся новой за пределами Млечного Пути астрономы увидели вспышку, которая была в 100 раз ярче Солнца, пишет Space.com.

По словам астрономов, взрывы новых звезд происходят в двойных системах, которые состоят из холодной звезды на завершающем этапе старения, а также белого карлика.

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"Горячая белая карликовая звезда размером с Землю, но имеющая массу, сравнимую с массой Солнца, откачивает материал из своей холодной звезды-компаньона. Материал холодной звезды скапливается на поверхности белого карлика и в конечном итоге взрывается в термоядерном взрыве. Это взрыв новой", — объясняет Най Эванс из Университета Киля.

Большинство новых звезд взрываются всего единожды, но в редких случаях эти взрывы повторялись через время. Они известны как повторяющиеся новые, между извержениями которых проходит обычно от года до нескольких десятилетий.

"Как только взрыв стихает, перекачивание начинается снова, и со временем происходит еще один термоядерный взрыв, и так далее, и так далее", — добавляет ученый.

В нашей галактике находится меньше десяти повторяющихся новых, но их разительно больше за пределами Млечного Пути. Большинство из этих редких космических объектов находится в галактике Андромеда, еще четыре в Большом Магеллановом Облаке.

"В таких системах, как LMC68, при взрыве новой выбрасывается меньше массы, чем приобретается при переходе от холодной звезды. Это означает, что масса белого карлика неуклонно увеличивается. Со временем она приблизится к критическому значению выше которого белый карлик не сможет выдерживать собственный вес, и он взорвется, одним из результатов которого станет взрыв сверхновой", — добавляет Эванс.

Ученые пристально следили за LMC68 после ее извержения в 2020 году, вплоть до следующего извержения, которое произошло в августе 2024 года.

"LMCN 1968-12a находится примерно в 50 раз дальше, чем взрывы новых в нашей собственной галактике Млечный Путь, и, следовательно, примерно в 2500 раз слабее. Чтобы увидеть ее, нужно использовать самые большие телескопы из существующих, и нужно добраться до них, как только они взорвутся. Таким образом, вы нарушаете другие программы наблюдений", — подчеркивает ученый.

Команда все же смогла идентифицировать химические элементы, которые присутствовали во взрыве.

В большинстве случаев со взрывом новой фиксируются сигнатуры различных элементов известных как "металлы", что для астрономов означает любой элемент, кроме водорода и гелия. Команда была удивлена, когда увидела в спектре LMC68 исключительно яркий сигнал от атомов кремния, которые были ионизированы в 10 раз. Такой результат потребовал бы огромного количества энергии.

"Ионизированный кремний, сияющий почти в 100 раз ярче Солнца, беспрецедентен", — сказал почетный астроном NOIRLab и соавтор статьи Том Гебалле.

Напомним, в самой близкой сверхновой не хватает важного компонента. Ближайшая к Земле сверхновая преподнесла сюрприз для астрономов.