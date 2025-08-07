"Сонячні пси": у небі іншої планети виявлено приголомшливе земне світлове явище (фото)

Дуже швидкі вітри на планеті WASP-17b вибудовують кристали кварцу в її атмосфері таким чином, що це призводить до створення світлового явища, схожого на те, що називається "сонячні пси" в небі на Землі.

"Сонячні пси" — це прізвисько світлових явищ у небі Землі, які являють собою гало навколо Місяця, що світиться, або яскраві стовпи світла навколо Сонця. Вчені дійшли висновку, що подібне явище існує в небі планети WASP-17b. На це вказує спостереження космічного телескопа Вебб. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

16 років тому астрономи виявили планету класу газовий гігант, схожу на Юпітер, яка отримала назву WASP-17b. Вона розташована на відстані 1300 світлових років від нас і обертається дуже близько до своєї зірки. Тому планета належить до класу "гарячі Юпітери". На планеті WASP-17b дуже спекотно і дмуть дуже сильні вітри, швидкість яких може досягати 16 000 км/год.

Науковці вважають, що ці вітри досить потужні, щоб вишикувати в ряд крихітні кристали кварцу, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери планети. Тобто кристали кварцу можуть вишикуватися так само, як в атмосфері Землі це роблять під дією вітру кристали льоду. На нашій планеті це призводить до появи явища "сонячні пси", тобто виникає гало, що світиться, або світлові стовпи. Вони виникають через те, що кристали льоду заломлюють і розсіюють сонячне світло. Вчені вважають, що на планеті WASP-17b кристали кварцу можуть також розсіювати світло зірки WASP-17.

"Сонячні пси" — явище, спричинене взаємодією сонячного світла з вирівняними кристалами льоду в атмосфері Землі. Вчені вважають, що аналогічні ефекти можуть спостерігатися на далекій планеті, де сильні вітри вибудовують у лінію крихітні кристали кварцу Фото: Live Science

Хоча астрономи не можуть бачити безпосередньо це явище на планеті WASP-17b через величезну відстань до неї, астрономи зробили висновок про його наявність за допомогою космічного телескопа Вебб, який вивчав атмосферу далекого газового гіганта в інфрачервоному світлі. Під час дослідження було виявлено крихітні кристали кварцу у висотних хмарах WASP-17b. Вчені кажуть, що ці кристали настільки маленькі, що 10 000 частинок кварцу могли поміститься в товщині волосини людини.

Автори дослідження кажуть, що вони не очікували виявити кристали кварцу в атмосфері настільки гарячої планети і припустили, що вони можуть створювати дивовижні світлові явища.

За допомогою моделювання, що імітує, як різні кристали, включно з кварцом, відбивають або пропускають світло залежно від своєї орієнтації, астрономи з'ясували, що вирівнювання кристалів кварцу може створювати земне явище на планеті WASP-17b.

Вчені вважають, що навіть якщо кристали кварцу не ідеально розташовані у напрямку вітру, вони все одно можуть шикуватися вертикально або піддаватися впливу електричних полів, що створює різні візуальні ефекти під час взаємодії зі світлом зірки.

