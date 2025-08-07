Мільйони років тому Земля була зовсім іншим світом: показав аналіз зубів динозаврів

Уперше вчені змогли визначити склад повітря на Землі, який був 150 млн років тому, за допомогою скам'янілих зубів динозаврів. Дослідження показало наявність високого рівня вуглекислого газу та більшої кількості рослин у далекому минулому.

Учені виявили, що скам'янілі зуби динозаврів зберігають інформацію про клімат на Землі в далекому минулому. Виявляється, рівень вуглекислого газу в атмосфері в епоху динозаврів був значно вищим, ніж зараз. Це означає, що на Землі мільйони років тому було спекотніше. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Interesting Engineering.

Вчені провели аналіз ізотопів кисню (кисню-16, кисню-17 і кисню-18), які містяться в емалі скам'янілих зубів динозаврів за допомогою нового методу. Ці зуби були виявлені в Північній Америці, Африці та Європі, і вони належать динозаврам, які живуть у юрському та крейдяному періоді.

Зубна емаль зберігає найдрібніші сліди кисню, яким колись дихали динозаври. Цей кисень несе в собі сліди навколишньої атмосфери і фотосинтетичної активності рослин того часу, за якою можна оцінити велику кількість рослинного світу.

Дослідження показало, що приблизно 150 млн років тому рівень вуглекислого газу в атмосфері був приблизно вчетверо вищим, ніж зараз. А в період між 73 і 66 млн років тому — приблизно втричі вищим. Це означає, що температура на Землі була вищою, ніж зараз.

Також дослідження зубів динозаврів показало, що мільйони років тому на Землі було приблизно вдвічі більше рослинності, ніж зараз. Велика кількість рослинності, ймовірно, зіграла роль у формуванні динамічних екосистем і забезпеченні існування великих травоїдних динозаврів і складних харчових ланцюгів, які згодом сформувалися.

Досі більшість досліджень стародавнього клімату Землі ґрунтувалася на вивченні морських осадових порід і карбонатів у ґрунті на суші. Але вони дають лише непряму інформацію і часто несуть у собі невизначеність.

Тепер учені вперше використали скам'янілості динозаврів для вивчення стародавнього клімату Землі.

Автори дослідження кажуть, що аналіз ізотопів кисню в зубній емалі дає змогу також виміряти частку кисню, яку отримували динозаври. Це дає змогу краще зрозуміти їхню фізіологію. Цей метод можна також застосувати для вивчення інших видів вимерлих хребетних тварин.

