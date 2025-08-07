Миллионы лет назад Земля была совершенно другим миром: показал анализ зубов динозавров

Впервые ученые смогли определить состав воздуха на Земле, который был 150 млн лет назад, с помощью окаменелых зубов динозавров. Исследование показало наличие высокого уровня углекислого газа и большего количества растений в далеком прошлом.

Ученые обнаружили, что окаменелые зубы динозавров хранят информацию о климате на Земле в далеком прошлом. Оказывается, уровень углекислого газа в атмосфере в эпоху динозавров был значительно выше, чем сейчас. Это значит, что на Земле миллионы лет назад было более жарко. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Interesting Engineering.

Ученые провели анализ изотопов кислорода (кислорода-16, кислорода-17 и кислорода-18), которые содержатся в эмали окаменелых зубов динозавров с помощью нового метода. Эти зубы были обнаружены в Северной Америке, Африке и Европе, и они принадлежат динозаврам, живущим в юрском и меловом периоде.

Зубная эмаль сохраняет мельчайшие следы кислорода, которым когда-то дышали динозавры. Этот кислород несет в себе следы окружающей атмосферы и фотосинтетической активности растений того времени, по которой можно оценить обилие растительного мира.

Исследование показало, что примерно 150 млн лет назад уровень углекислого газа в атмосфере был примерно в четыре раза выше, чем сейчас. А в период между 73 и 66 млн лет назад – примерно в три раза выше. Это значит, что температура на Земле была более высокая, чем сейчас.

Также исследование зубов динозавров показало, что миллионы лет назад на Земле было примерно в два раза больше растительности, чем сейчас. Большое количество растительности, вероятно, сыграло роль в формировании динамичных экосистем и обеспечении существования крупных травоядных динозавров и сложных пищевых цепей, которые впоследствии сформировались.

До сих пор большинство исследований древнего климата Земли основывалось на изучении морских осадочных пород и карбонатов в почве на суше. Но они дают лишь косвенную информацию и часто несут в себе неопределенность.

Теперь ученые впервые использовали окаменелости динозавров для изучения древнего климата Земли.

Авторы исследования говорят, что анализ изотопов кислорода в зубной эмали позволяет также измерить долю кислорода, которую получали динозавры. Это позволяет лучше понять их физиологию. Этот метод можно также применить для изучения других видов вымерших позвоночных животных.

