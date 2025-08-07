Ученые нашли в океане доказательства взрыва кометы, изменившей мир 12 800 лет назад (фото)

Микроскопические частицы пыли в отложениях на дне океана, могут быть свидетельством того, что 12 800 лет назад в атмосфере Земли взорвалась комета. Считается, что это взрывное событие спровоцировало сильное похолодание на Земле и способствовало вымиранию огромных древних животных.

Согласно ударной гипотезе позднего дриаса, примерно 12 800 лет назад в атмосфере Земли произошел взрыв огромной кометы, который изменил климат нашей планеты. Это ударное событие было предложено в качестве объяснения внезапного 1200-летнего периода резкого похолодания в период потепления климата Земли. Одни ученые категорически отвергают существование данного события, но другие считают, что оно могло произойти. Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, считают, что они обнаружили доказательства взрыва кометы, изменившей мир, пишет ScienceAlert.

Ученые обнаружили доказательства взрыва кометы 12 800 лет назад в атмосфере Земли в кернах осадочных пород, взятых в море Баффина, которое находится возле Гренландии и является частью Северного ледовитого океана. В этих кернах сохранились слои морских осадочных пород, которые откладывались в течение тысяч лет.

По словам ученых, ранее были уже выявлены косвенные доказательства древнего события, подтверждающего ударную гипотезу позднего дриаса в наземных осадочных породах. Теперь доказательства обнаружены в морских осадочных породах.

Некоторые из микросферул, богатых кремнием и железом, обнаруженных в кернах Фото: ScienceAlert

Ученые использовали радиоуглеродное датирование для определения возраста слов осадочных пород и масс-спектрометрию для поиска кометной пыли, которая могла остаться в морских отложениях.

Исследование выявило мельчайшие частицы металла, состав которых соответствует кометному происхождению, включая железо с низким содержанием кислорода и высоким содержанием никеля, а также микросферулы, богатые железом и кремнием. Эти микросферулы состоят в основном из земного материала, но с небольшой примесью материала, который вероятно образовался после взрыва кометы в атмосфере Земли.

Некоторые из частиц металлической пыли, извлеченных из кернов Фото: ScienceAlert

Ученые говорят, что морские осадочные породы содержат много признаков того, что 12 800 лет назад произошло взрывное событие. Многие элементы указывают на кометное происхождение материала.

Ученые говорят, что эти доказательства подкрепляют свидетельства древнего взрывного события, обнаруженные на суше в обоих полушариях Земли. Это значит, что взрыв кометы действительно мог иметь глобальное влияние на климат нашей планеты и привести к неожиданному похолоданию в период, когда на Земле началось потепление.

