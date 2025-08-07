Учені знайшли в океані докази вибуху комети, що змінила світ 12 800 років тому (фото)

Мікроскопічні частинки пилу у відкладеннях на дні океану можуть бути свідченням того, що 12 800 років тому в атмосфері Землі вибухнула комета. Вважається, що ця вибухова подія спровокувала сильне похолодання на Землі і сприяла вимиранню величезних стародавніх тварин.

Згідно з ударною гіпотезою пізнього дріасу, приблизно 12 800 років тому в атмосфері Землі стався вибух величезної комети, який змінив клімат нашої планети. Цю ударну подію було запропоновано як пояснення раптового 1200-річного періоду різкого похолодання в період потепління клімату Землі. Одні вчені категорично відкидають існування цієї події, але інші вважають, що вона могла статися. Автори дослідження, опублікованого в журналі PLOS One, вважають, що вони виявили докази вибуху комети, яка змінила світ, пише ScienceAlert.

Учені виявили докази вибуху комети 12 800 років тому в атмосфері Землі в кернах осадових порід, узятих у морі Баффіна, що розташоване біля Гренландії і є частиною Північного льодовитого океану. У цих кернах збереглися шари морських осадових порід, які відкладалися протягом тисяч років.

За словами вчених, раніше було вже виявлено непрямі докази стародавньої події, що підтверджує ударну гіпотезу пізнього дріасу в наземних осадових породах. Тепер докази виявлено в морських осадових породах.

Деякі з мікросферул, багатих кремнієм і залізом, виявлених у кернах Фото: ScienceAlert

Вчені використовували радіовуглецеве датування для визначення віку слів осадових порід і мас-спектрометрію для пошуку кометного пилу, який міг залишитися в морських відкладеннях.

Дослідження виявило найдрібніші частинки металу, склад яких відповідає кометному походженню, включно із залізом із низьким вмістом кисню та високим вмістом нікелю, а також мікросферули, багаті на залізо і кремній. Ці мікросферули складаються здебільшого із земного матеріалу, але з невеликою домішкою матеріалу, який, ймовірно, утворився після вибуху комети в атмосфері Землі.

Деякі з частинок металевого пилу, витягнутих із кернів Фото: ScienceAlert

Вчені кажуть, що морські осадові породи містять багато ознак того, що 12 800 років тому сталася вибухова подія. Багато елементів вказують на кометне походження матеріалу.

Вчені кажуть, що ці докази підкріплюють свідоцтва стародавньої вибухової події, виявлені на суші в обох півкулях Землі. Це означає, що вибух комети дійсно міг мати глобальний вплив на клімат нашої планети і призвести до несподіваного похолодання в період, коли на Землі почалося потепління.

