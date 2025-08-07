Зірка із сузір'я Центавра довго водила вчених навколо пальця, прикидаючись зовсім іншими об'єктами.
Спершу астрономи вирішили, що бачать перед собою тьмяний білий карлик, який, по суті, є трупом зірки, схожою на наше Сонце, що остигає. Але пізніше виявилося, що досліджувана зірка має неймовірну масу при невеликих розмірах. Наприклад, якби уся маса Сонця була втиснута в об'єкт, то становила лише третину діаметра Землі.
Далі вчені з'ясували, що ця зірка була неймовірно холодною. Дані показали, що температура ядра дивної зірки становить лише 6600 за Цельсієм — для порівняння, температура Сонця сягає 15 млн градусів. Через такі низькі температури вся зірка починає вібрувати, і ці вібрації астрономи використовують, щоб зрозуміти, що знаходиться всередині самої зірки.
Зірка ховала під своєю поверхнею вуглецеве ядро, яке кристалізувалося. Іншими словами, ядро зірки перетворилося на величезний алмаз
вагою 10 мільярдів трильйонів трильйонів карат.
Алмазна зірка отримала прізвисько Люсі — на честь пісні The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds". Це була перша така зірка, виявлена астрономами за всю історію спостережень. Пізніше вчені знайшли ще кілька схожих зірок, чиї алмазні ядра були розміром із Землю.