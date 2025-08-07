У Чумацькому Шляху знаходиться гігант WR104, який ось-ось вибухне й можливо, відправить у бік нашої планети хвилю гарячого газу та випромінювання. WR104 – це зірка Вольфа-Райє, яка знаходиться в стані "за секунду" до вибуху наднової.

В ядрі вмираючої зірки зовсім не залишилося гелію, тому вона спалює важкі елементи, такі як кисень. Подібна реакція порушує баланс між гравітацією й термоядерним синтезом, через що вона змушена "скидати" зовнішні шари.

Для WR104 все завершиться, коли в її надрах закінчиться кисень. Тоді вона вибухне надновою. Вчені не можуть назвати точного часу, коли це може статися – вибух може статися як завтра, так й через 8 тисяч років.

Однак цей космічний вибух не буде схожий на жоден інший, оскільки поруч із вмираючою зіркою знаходиться ще одна. Вони взаємодіють одна з одною, розкручуючи зоряні вітри до неймовірної швидкості.

Деякі вчені вважають, що потенційний вибух може бути спрямований у бік Землі. Хоча наднова не може завдати шкоди нашій планеті, існує інша небезпека – гамма-сплеск. На щастя, для цього потрібен дуже специфічний і малоймовірний ланцюжок подій.