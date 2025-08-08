На пути к Марсу: роботы смогут изучать Красную планету, показал эксперимент (видео)

С борта Международной космической станции астронавт NASA Джонни Ким дистанционно управлял роботами на площадке Немецкого космического агентства, имитирующей поверхность Марса. Таким образом был успешно завершен эксперимент проекта Surface Avatar.

Related video

В условиях, приближенных к реальным, роботы продемонстрировали навыки взаимодействия и решения задач с астронавтом, находящимся в космосе, включая сценарий с вынужденной неисправностью, связанный с "раненым" четвероногим роботом по имени Bert. Команда роботов c помощью астронавта NASA Джонни Кима, работали над выполнением сложных задач на немецком полигоне, имитирующем марсианскую местность. Ким принял на себя управление четырьмя роботами во время орбитального полета вокруг Земли на Международной космической станции (МКС). Он передавал команды на базу Немецкого космического агентства в Оберпфаффенхофене, недалеко от Мюнхена, чтобы проверить, насколько хорошо команда может решать задачи на ходу. Чат-бот-помощник на основе искусственного интеллекта Neal AI, обученный для этого эксперимента, оказывал поддержку астронавту непосредственно с орбиты, что стало новаторским инструментом для будущих космических миссий, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Четыре робота и прямая связь с МКС создали необычную атмосферу на марсианском полигоне Немецкого космического агентства. В рамках проекта Surface Avatar был проведен последний и самый сложный на эксперимент. Астронавт Джонни Ким, находящийся на борту космической станции, взял на себя управление командой роботов на Земле, которые помогли ему безопасно исследовать "марсианский ландшафт" и собрать образцы. Также был протестирован чат-бот-помощник на основе искусственного интеллекта Neal AI, который оказывал астронавту поддержку в режиме реального времени, отвечая на вопросы.

Четыре робота и прямая связь с МКС создали необычную атмосферу на марсианском полигоне Немецкого космического агентства Фото: space.com

По словам ученых, они достигли всех технических требований для управления сложными роботизированными миссиями на Марсе, а также на Луне.

В эксперименте принимали участие гуманоидный робот Rollin' Justin, марсоход Interact и четвероногие роботы Bert и Spot. Астронавт Джонни Ким поручил Spot автономно обнаружить контейнеры с образцами, находящиеся поблизости, и доставить их на передаточную станцию. Затем астронавт сразу перешел к роботу Rollin' Justin, задачей которого было доставить контейнеры с передаточной станции на посадочный модуль. Два робота автономно собрали несколько "марсианских образцов" для возвращения на Землю.

По словам ученых, они достигли всех технических требований для управления сложными роботизированными миссиями на Марсе, а также на Луне Фото: space.com

Также астронавту пришлось "спасать" Берта, у которого была симулированная травма ноги: команда экспериментаторов намеренно повредила одну из четырех ног робота. После этого робот выполнил свою миссию по исследованию "марсианских" пещер. Ким мог управлять как всеми роботами одновременно, так и каждым по отдельности.

"Привлекая астронавта к работе в условиях микрогравитации и используя спутники-ретрансляторы, мы преодолели технические трудности, связанные с дистанционным управлением роботами", — говорят ученые.

Этот эксперимент показывает, что астронавты смогут управлять дистанционного роботами на поверхности Марса и Луны.

Как уже писал Фокус, представлен план первой в истории миссии к черной дыре. Лететь придется со скоростью света. Астрофизики предложили первую в своем роде миссию к черной дыре. Предлагается создать миниатюрный космический аппарат, который сможет впервые изучить черную дыру с близкого расстояния и проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Миссия может занять до 100 лет.