Астрономи виявили за 4 св. роки від нас планету з фільму "Аватар": б'є рекорди (фото)

Вчені виявили нову планету, яка обертається навколо зірки Альфа Центавра A. Новий світ знаходиться в зоні населеності своєї зірки, де умови дозволяють існувати життю. Це відкриття може бути цікавим шанувальникам фільму Джеймса Кемерона "Аватар".

Найближча до нас зоряна система Альфа Центавра розташована на відстані приблизно 4 світлових роки від нас. Вона складається зі схожих на Сонце зірок Альфа Центавра А і Альфа Центавра B, а також червоного карлика Проксима Центавра. Біля останньої зірки раніше було виявлено дві планети, одна з яких може бути потенційно придатною для життя. Тепер же вчені виявили планету, яка обертається навколо зірки Альфа Центавра A, і вона знаходиться в зоні населеності цієї зірки. Але там точно не існує життя у звичному нам вигляді. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Gizmodo.

Спочатку потрібно зазначити, що новий світ, який виявили вчені за допомогою космічного телескопа Вебб, поки що є кандидатом на звання планети. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити те, що це дійсно планета, а не щось інше. Але поки що вчені вважають, що це планета газовий гігант, схожа за масою і розміром на Сатурн. Астрономи кажуть, що потенційна планета найбільш близька за температурою і віком до планет-гігантів у Сонячній системі.

Передбачувана планета перебуває на відстані приблизно 300 млн км від своєї зірки, що вдвічі більше за відстань між Землею і Сонцем. Проте газовий гігант перебуває в зоні населеності зірки Альфа Центавра А. На планетах, які знаходяться в зоні населеності, може існувати рідка вода на поверхні, а значить потенційно і позаземне життя. З огляду на те, що це газовий гігант, то там точно немає життя у звичному нам вигляді.

На зображенні праворуч показана потенційна планета біля зірки Альфа Центавра А Фото: solar-system

І все ж ця планета може бути цікава шанувальникам фільму "Аватар", у якому дія відбувається на супутнику Пандора планети класу газовий гігант, що обертається навколо зірки Альфа Центавра А. Якщо факт існування планети буде підтверджено, то, можливо, у цієї планети буде виявлено і супутник. А що якщо він населений?

Водночас астрономи вважають, що біля зірки Альфа Центавра А найімовірніше немає кам'янистих планет схожих на Землю, які могли б бути придатними для життя. Це пов'язано з орбітою потенційного газового гіганта, гравітація і рух якого не дає змоги існування таких планет. Але все це поки що попередні висновки.

Фотографія зірки Альфа Центавра А і В, а також потенційної планети Фото: solar-system

Якщо існування газового гіганта буде підтверджено, то нова планета поб'є кілька рекордів:

Це буде перша планета, яку виявили біля зірки, що має схожий вік і температуру, що й Сонце;

Це буде найближча до Землі планета за межами Сонячної системи, яка знаходиться в зоні населеності зірки, схожої на Сонце;

Це буде планета, розташована на найближчій відстані від зірки, яку вдалося виявити безпосередньо, а не непрямими методами.

Для того, щоб підтвердити факт існування планети, і щоб отримати більше даних про неї, астрономи проведуть ще кілька спостережень.

