36 мільярдів мас Сонця: астрономи виявили найбільшу чорну діру у Всесвіті (фото)

Учені виявили наймасивнішу чорну діру з усіх відомих. Вона розташована в центрі однієї з наймасивніших галактик. Маса чорної діри майже в 10 000 разів більша за масу чорної діри, яка знаходиться в центрі нашої галактики Чумацький Шлях.

Related video

У центрі однієї з наймасивніших галактик у Всесвіті, на відстані в 5 млрд світлових років від нас астрономи виявили, як вони вважають, наймасивнішу чорну діру серед усіх відомих у Всесвіті. Маса цієї чорної діри в 36 мільярдів разів більша за масу Сонця. Для порівняння маса центральної чорної діри в нашій галактиці приблизно в 4 мільйони разів більша за масу Сонця. Ця чорна діра розташована в центрі незвичайної галактики під назвою "Космічна підкова". Ця галактика настільки масивна, що спотворює простір-час і перетворює світло від фонової галактики на гігантське кільце Ейнштейна у формі підкови. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Космічна Підкова" являє собою гравітаційно-лінзовану систему, в якій ближча до нас галактика є однією з наймасивніших у Всесвіті. Вона в сотні разів важча за Чумацький Шлях. Через свою величезну масу ця галактика викривляє простір-час і світло від далекої галактики так сильно, що це світло набуває форми кільця Ейнштейна у формі підкови. Це один з яскравих прикладів гравітаційного лінзування, коли дуже далекі об'єкти стають видимими завдяки найсильнішій гравітації ближчих об'єктів. Кільце Ейнштейна отримало свою назву на честь Альберта Ейнштейна, який першим передбачив, що гравітація дуже масивних об'єктів викривляє простір-час і світло.

"Космічна Підкова" являє собою гравітаційно-лінзовану систему, в якій ближча до нас галактика є однією з наймасивніших у Всесвіті Фото: solar-system

На зображенні "Космічної підкови" можна побачити в центрі яскравий об'єкт, який є ближчою до нас лінзуючою галактикою, а навколо неї у формі підкови видно світло більш далекої лінзованої галактики. Так от у центрі галактики, яка ближча до нас, а вона розташована на відстані 5 млрд світлових років, астрономи виявили, як вони вважають, потенційно найбільшу надмасивну чорну діру серед усіх відомих. Маса цієї чорної діри становить 36 млрд мас Сонця.

Виявити цю чорну діру та оцінити її масу астрономам допомогло як гравітаційне лінзування, так і рух зірок усередині її рідної галактики. Виявити надмасивну чорну діру можна тоді, коли вона активно поглинає матерію, адже цей процес продукує різноманітне випромінювання. За допомогою цього випромінювання можна оцінити масу чорної діри. Але чорна діра в "Космічній підкові" є сплячою, тобто вона не поглинає активно матерію. Тому астрономи застосували інший метод.

Чорна діра Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху. Пряме зображення Фото: черная дыра

Учені виявили, що гравітація чорної діри також викривляє світло від фонової галактики та з'ясували, що зірки в галактиці, яка містить чорну діру, рухаються дуже швидко — зі швидкістю 400 км/с, адже на них впливає гравітація чорної діри. Простіше кажучи, астрономи спочатку побачили, як якийсь об'єкт сильно викривляє світло і впливає на рух зірок, а тому дійшли висновку, що це надмасивна чорна діра.

Об'єднавши дані вимірювань гравітаційного лінзування з даними про рух зірок, астрономи змогли визначити масу чорної діри.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували першу в історії місію для вивчення чорної діри, яка розташована на відстані 20 світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що космічний корабель довжиною 58 км може доставити тисячі людей до найближчої зірки. Інженери запропонували проект космічного корабля Chrysalis, який у майбутньому допоможе людям дістатися до потенційно придатної для життя планети Проксима Центавра b. На кораблі зможуть жити до 2400 осіб, але сам політ займе кілька століть.