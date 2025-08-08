36 миллиардов масс Солнца: астрономы обнаружили самую большую черную дыру во Вселенной (фото)

Ученые обнаружили самую массивную черную дыру из всех известных. Она находится в центре одной из самых массивных галактик. Масса черной дыры почти в 10 000 раз больше массы черной дыры, которая находится в центре нашей галактики Млечный Путь.

В центре одной из самых массивных галактик во Вселенной, на расстоянии в 5 млрд световых лет от нас астрономы обнаружили, как они считают, самую массивную черную дыру среди всех известных во Вселенной. Масса этой черной дыры в 36 миллиардов раз больше массы Солнца. Для сравнения масса центральной черной дыры в нашей галактике в примерно в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Эта черная дыра находится центре необычной галактики под названием "Космическая подкова". Данная галактика настолько массивная, что искажает пространство-время и превращает свет от фоновой галактики в гигантское кольцо Эйнштейна в форме подковы. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

"Космическая Подкова" представляет собой гравитационно-линзированную систему, в которой более близкая к нам галактика является одной из самых массивных во Вселенной. Она в сотни раз тяжелее Млечного Пути. Из-за своей огромной массы эта галактика искривляет пространство-время и свет от далекой галактики так сильно, что этот свет принимает форму кольца Эйнштейна в форме подковы. Это один из ярких примеров гравитационного линзирования, когда очень далекие объекты становятся видимыми благодаря сильнейшей гравитации более близких объектов. Кольцо Эйнштейна получило свое название в честь Альберта Эйнштейна, который первым предсказал, что гравитация очень массивных объектов искривляет пространство-время и свет.

"Космическая Подкова" представляет собой гравитационно-линзированную систему, в которой более близкая к нам галактика является одной из самых массивных во Вселенной Фото: NASA

На изображении "Космической подковы" можно увидеть в центре яркий объект, который является более близкой к нам линзирующей галактикой, а вокруг нее в форме подковы виден свет более далекой линзированной галактики. Так вот в центре галактики, которая ближе к нам, а она находится на расстоянии 5 млрд световых лет, астрономы обнаружили, как они считают, потенциально самую большую сверхмассивную черную дыру среди всех известных. Масса этой черной дыры составляет 36 млрд масс Солнца.

Обнаружить эту черную дыру и оценить ее массу астрономам помогло как гравитационное линзирование, так и движение звезд внутри ее родной галактики. Обнаружить сверхмассивную черную дыру можно тогда, когда она активно поглощает материю, ведь этот процесс производит разнообразное излучение. С помощью этого излучения можно оценить массу черной дыры. Но черная дыра в "Космической подкове" является спящей, то есть она не поглощает активно материю. Поэтому астрономы применили другой метод.

Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути. Прямое изображение Фото: EHT Collaboration

Ученые обнаружили, что гравитация черной дыры также искривляет свет от фоновой галактики и выяснили, что звезды в галактике, содержащей черную дыру двигаются очень быстро – со скоростью 400 км/с, ведь на них влияет гравитация черной дыры. Проще говоря, астрономы изначально увидели, как некий объект сильно искривляет свет и влияет на движение звезд, а потому пришли к выводу, что это сверхмассивная черная дыра.

Объединив данные измерений гравитационного линзирования с данными о движении звезд, астрономы смогли определить массу черной дыры.

