Длиной 58 км: этот космический корабль может доставить тысячи людей к ближайшей звезде (фото)

Инженеры предложили проект космического корабля Chrysalis, который в будущем поможет людям добраться к потенциально пригодной для жизни планете Проксима Центавра b. На корабле смогут жить до 2400 человек, но сам полет займет несколько столетий.

Победители конкурса Project Hyperion придумали космический корабль Chrysalis, оснащенный термоядерным двигателем, который, двигаясь со скоростью 10% скорости света сможет доставить тысячи людей к ближайшей звезде Проксима Центавра b за 400 лет. Вокруг этой звезды вращается похожая на Землю планета Проксима Центавра b, которая как считается может быть пригодной для жизни. На корабле длиной 58 километров будет поддерживаться искусственная гравитация за счет вращения. Chrysalis будет иметь все условия для проживания людей, а также все необходимое для заселения новой планеты. Но не все люди доберутся к конечной цели, а это сделают лишь потомки первых жителей корабля, пишет Live Science.

Планета Проксима Центавра b находится на расстоянии 4,2 световых года от нас, а один световой год равен примерно 9,5 триллиона километров. Это значит, что космический корабль Chrysalis преодолеет почти 40 триллионов километров за примерно 400 лет двигаясь со скоростью в 10% скорости света. Согласно плану инженеров, корабль Chrysalis должен иметь длину 58 километров и весить примерно 2,4 миллиарда тонн.

Гравитация на корабле будет поддерживаться за счет вращение цилиндрического космического корабля. Двигаться корабль сможет за счет термоядерного двигателя, внутри которого будет происходить термоядерный синтез изотопов водорода. Этот же термоядерный синтез позволит обеспечить энергией все устройства на корабле.

Этот проект является чисто гипотетическим, поскольку некоторые необходимые технологии пока не существуют. Но он закладывает основу для создания подобного космического корабля в будущем, если люди надумают отправиться к ближайшей звезде.

Согласно проекту, на космическом корабле Chrysalis изначально смогут жить 900-1000 человек, но максимальная вместимость корабля рассчитана на 2400 человек. Учитывая длительность полета к далекой планете доберутся лишь потомки первых жителей корабля, а потому он рассчитан для проживания нескольких поколений межзвездных путешественников. Теоретически такой корабль можно построить за 20–25 лет.

Космический корабль Chrysalis, оснащенный термоядерным двигателем, который, двигаясь со скоростью 10% скорости света сможет доставить тысячи людей к ближайшей звезде Проксима Центавра b за 400 лет Фото: Live Science

Согласно проекту, цилиндрический корабль будет иметь пять уровней, которые будут вращаться вокруг центральной части. На этих уровнях будут размещены общественные помещения, фермы, сады, жилые дома, склады и другие объекты. В центре корабля будут находится шаттлы, которые смогут доставить людей на Проксиму Центавра b, а также все коммуникационное оборудование корабля.

На первом уровне, ближайшем к центру, будет происходить производств продуктов питания, выращивание растений, грибов, микробов, насекомых и скота в контролируемых условиях. Для сохранения биоразнообразия будут поддерживаться различные среды, включая тропические и бореальные леса.

На втором уровне будут расположены общественные пространства для обитателей корабля, такие как парки, школы, больницы и библиотеки.

На третьем уровне должны находится жилые дома.

На четвертом уровне будут расположены промышленные объекты, от переработки отходов и фармацевтики до строительства.

На пятом уровне будут размещены склады для различных видов ресурсов, материалов, оборудования и машин. Проектировщики корабля Chrysalis предполагают, что этим уровнем могут управлять роботы.

Ответственные за управление кораблем будут сотрудничать с искусственным интеллектом, что обеспечит устойчивость всей социальной системы, более эффективную передачу знаний между разными поколениями жителей и более глубокое понимание общей динамики космического комплекса Chrysalis, говорят инженеры.

Пока что сложно сказать, когда будут созданы необходимые технологии для строительства такого огромного межзвездного космического корабля. Но еще 100 лет назад многие современные технологии считалось фантастикой, но теперь они существуют. Возможно, технический прогресс позволит осуществить подобный проект, который представили инженеры.

