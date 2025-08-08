Довжиною 58 км: цей космічний корабель може доставити тисячі людей до найближчої зірки (фото)

Інженери запропонували проєкт космічного корабля Chrysalis, який у майбутньому допоможе людям дістатися до потенційно придатної для життя планети Проксима Центавра b. На кораблі зможуть жити до 2400 осіб, але сам політ займе кілька століть.

Переможці конкурсу Project Hyperion придумали космічний корабель Chrysalis, оснащений термоядерним двигуном, який, рухаючись зі швидкістю 10% швидкості світла, зможе доставити тисячі людей до найближчої зірки Проксима Центавра b за 400 років. Навколо цієї зірки обертається схожа на Землю планета Проксима Центавра b, яка як вважається може бути придатною для життя. На кораблі довжиною 58 кілометрів підтримуватиметься штучна гравітація за рахунок обертання. Chrysalis матиме всі умови для проживання людей, а також все необхідне для заселення нової планети. Але не всі люди доберуться до кінцевої мети, а це зроблять лише нащадки перших мешканців корабля, пише Live Science.

Планета Проксима Центавра b розташована на відстані 4,2 світлових роки від нас, а один світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів. Це означає, що космічний корабель Chrysalis подолає майже 40 трильйонів кілометрів за приблизно 400 років, рухаючись зі швидкістю в 10% швидкості світла. Згідно з планом інженерів, корабель Chrysalis повинен мати довжину 58 кілометрів і важити приблизно 2,4 мільярда тонн.

Гравітація на кораблі буде підтримуватися за рахунок обертання циліндричного космічного корабля. Рухатися корабель зможе завдяки термоядерному двигуну, всередині якого відбуватиметься термоядерний синтез ізотопів водню. Цей же термоядерний синтез дасть змогу забезпечити енергією всі пристрої на кораблі.

Цей проєкт є суто гіпотетичним, оскільки деякі необхідні технології поки що не існують. Але він закладає основу для створення подібного космічного корабля в майбутньому, якщо люди надумають вирушити до найближчої зірки.

Згідно з проектом, на космічному кораблі Chrysalis спочатку зможуть жити 900-1000 осіб, але максимальна місткість корабля розрахована на 2400 осіб. З огляду на тривалість польоту до далекої планети доберуться лише нащадки перших мешканців корабля, а тому він розрахований для проживання кількох поколінь міжзоряних мандрівників. Теоретично такий корабель можна побудувати за 20-25 років.

Згідно з проектом, циліндричний корабель матиме п'ять рівнів, які обертатимуться навколо центральної частини. На цих рівнях будуть розміщені громадські приміщення, ферми, сади, житлові будинки, склади та інші об'єкти. У центрі корабля розташовуватимуться шатли, які зможуть доставити людей на Проксиму Центавра b, а також усе комунікаційне обладнання корабля.

На першому рівні, найближчому до центру, відбуватиметься виробництво продуктів харчування, вирощування рослин, грибів, мікробів, комах і худоби в контрольованих умовах. Для збереження біорізноманіття підтримуватимуться різні середовища, включно з тропічними та бореальними лісами.

На другому рівні будуть розташовані громадські простори для мешканців корабля, такі як парки, школи, лікарні та бібліотеки.

На третьому рівні мають бути житлові будинки.

На четвертому рівні будуть розташовані промислові об'єкти, від переробки відходів і фармацевтики до будівництва.

На п'ятому рівні будуть розміщені склади для різних видів ресурсів, матеріалів, обладнання та машин. Проектувальники корабля Chrysalis припускають, що цим рівнем можуть керувати роботи.

Відповідальні за управління кораблем співпрацюватимуть зі штучним інтелектом, що забезпечить стійкість усієї соціальної системи, більш ефективне передавання знань між різними поколіннями мешканців і глибше розуміння загальної динаміки космічного комплексу Chrysalis, кажуть інженери.

Поки що складно сказати, коли будуть створені необхідні технології для будівництва такого величезного міжзоряного космічного корабля. Але ще 100 років тому багато сучасних технологій вважалося фантастикою, але тепер вони існують. Можливо, технічний прогрес дасть змогу здійснити подібний проект, який представили інженери.

