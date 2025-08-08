Астрономы обнаружили в 4 св. годах от нас планету из фильма "Аватар": бьет рекорды (фото)

Ученые обнаружили новую планету, которая вращается вокруг звезды Альфа Центавра A. Новый мир находится в зоне обитаемости своей звезды, где условия позволяют существовать жизни. Данное открытие может быть интересно поклонникам фильма Джеймса Кэмерона “Аватар”.

Ближайшая к нам звездная система Альфа Центавра находится на расстоянии примерно 4 световых года от нас. Она состоит из похожих на Солнце звезд Альфа Центавра А и Альфа Центавра B, а также красного карлика Проксима Центавра. Возле последней звезды ранее были обнаружены две планеты, одна из которых может быть потенциально пригодной для жизни. Теперь же ученые обнаружили планету, которая вращается вокруг звезды Альфа Центавра A и она находится в зоне обитаемости этой звезды. Но там точно не существует жизни в привычном нам виде. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Gizmodo.

Изначально нужно отметить, что новый мир, который обнаружили ученые с помощью космического телескопа Уэбб, пока что является кандидатом на звание планеты. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить то, что это действительно планета, а не что-то другое. Но пока что ученые считают, что это планета газовый гигант, похожая по массе и размеру на Сатурн. Астрономы говорят, что потенциальная планета наиболее близка по температуре и возрасту к планетам-гигантам в Солнечной системе.

Предполагаемая планета находится на расстоянии примерно 300 млн км от своей звезды, что в два раза больше расстояния между Землей и Солнцем. Тем не менее газовый гигант находится в зоне обитаемости звезды Альфа Центавра А. На планетах, козыре находятся в зоне обитаемости может существовать жидкая вода на поверхности, а значит потенциально и внеземная жизнь. Учитывая, что это газовый гигант то там точно нет жизни в привычном нам виде.

На изображении справа показана потенциальная планета возле звезды Альфа Центавра А Фото: NASA

И все же эта планета может быть интересна поклонникам фильма "Аватар", в котором действие происходит на спутнике Пандора планеты класса газовый гигант, вращающейся вокруг звезды Альфа Центавра А. Если факт существования планеты будет подтвержден, то возможно, у этой планеты будет обнаружен и спутник. А что если он обитаемый?

В то же время астрономы считают, что возле звезды Альфа Центавра А скорее всего нет каменистых планет похожих на Землю, которые могли бы быть пригодными для жизни. Это связано с орбитой потенциального газового гиганта, гравитация и движение которого не позволяет существование таких планет. Но все это пока предварительные выводы.

Фотография звезда Альфа Центавра А и В, а также потенциальной планеты Фото: NASA

Если существование газового гиганта будет подтверждено, то новая планета побьет несколько рекордов:

Это будет первая планета, которую обнаружили возле звезды, имеющей похожий возраст и температуру, что и Солнце;

Это будет ближайшая к Земле планета за пределами Солнечной системы, которая находится в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце;

Это будет планета, расположенная на самом близком расстоянии от звезды, которую удалось обнаружить напрямую, а не косвенными методами.

Для того, чтобы подтвердить факт существования планеты, и чтобы получить больше данных о ней, астрономы проведут еще несколько наблюдений.

