Ця жінка єдина у світі, в яку влучив метеорит, і вона вижила (фото)

Перший і єдиний в історії підтверджений випадок потрапляння метеорита в людину був зафіксований 71 рік тому. У 1954 році американка Енн Ходжес стала знаменитою після того, як вижила після удару метеорита, хоча й трохи постраждала.

Related video

Метеорит Сілакога або метеорит Ходжес зараз перебуває в Музеї природничої історії Університету штату Алабама, США. Саме цей космічний камінь вагою 3,8 кг 30 листопада 1954 року пробув дах будинку Енн Ходжес, мешканки міста Сілакога в штаті Алабама і влучив у жінку. Вона вижила, відбувшись забоєм стегна. Це єдиний підтверджений випадок потрапляння метеорита в людину, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щороку кілька тисяч метеоритів падають на Землю, але лише одиниці з них не згорають в атмосфері, а досягають поверхні планети. Імовірність того, що метеорит влучить у людину дуже маленька, але не дорівнює нулю. За словами астронома Майкла Рейнольдса, у людей більше шансів одночасно постраждати від торнадо, блискавки та урагану, ніж від падіння метеорита.

Проте від цього постраждала Енн Годжес. 30 листопада 1954 року американка лягла відпочити на диван. І в цей час дах її будинку пробив метеорит розміром з грейпфрут, який відскочив від радіоприймача і вдарив жінку по верхній частині стегна. Незважаючи на силу удару, у жінки залишився лише великий синяк.

30 листопада 1954 року американка лягла відпочити на диван. І в цей час дах її будинку пробив метеорит розміром з грейпфрут, який відскочив від радіоприймача і вдарив жінку по верхній частині стегна. Незважаючи на силу удару, у жінки залишився лише великий синяк Фото: ScienceAlert

За словами Мері Бет Прондзінскі з Музею природної історії Університету штату Алабама, метеорит міг би вбити Ходжес, але його політ був уповільнений дахом будинку, а потім радіоприймачем. Перед цим місцеві жителі бачили в небі яскраву смугу світла, а це і був метеорит, що падав, і який нагрівся через тертя в атмосфері. Після падіння метеорита на місце надзвичайної події прибула поліція, а потім і військові ВПС США. Останні конфіскували метеорит, щоб встановити його походження.

Діра в даху будинку Ходжес, яку проробив метеорит Фото: ScienceAlert

Виявляється, перш ніж влучити в Ходжес метеорит розколовся на дві частини. Одна частина влучила в американку, а друга впала недалеко від її будинку. Другу частину метеорита продав місцевий фермер, який його виявив.

Метеорит Силакога Фото: ScienceAlert

У частини космічного каменю, від якої постраждала Ходжес, була цікавіша доля. Цей метеорит став предметом судових суперечок. Власниця будинку, де жила Ходжес, хотіла роздобути метеорит, але зрештою через суд постраждала від метеорита американка все ж стала власницею каменюки. Але врешті-решт вона розчарувалася в пильній увазі ЗМІ і передала метеорит Музею природничої історії Університету штату Алабама, де він зберігається і зараз.

За словами Прондзінскі, Енн Ходжес, яка померла 1972 року у віці 52 роки, є єдиною людиною у світі, на яку впав метеорит, і вона вижила. І цей випадок офіційно підтверджений.

Астероїд (1685) Торо Фото: solar-system

Наразі вчені вважають, що метеорит Сілакога або метеорит Ходжес, імовірно, відколовся від навколоземного астероїда (1685) Торо. Коли астероїд або його фрагмент потрапляють в атмосферу Землі, то він перетворюється на метеор, а якщо космічний камінь досягає поверхні нашої планети, то він називається метеоритом. Метеорит Силакога, як показав аналіз, належить до метеоритів класу хондрити, які складаються із заліза і нікелю. Вчені вважають, що вік цього метеорита становить приблизно 4,5 млрд років. Тобто його батьківський астероїд з'явився на самому початку існування Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, у будинок жителя США нещодавно врізався метеорит і, як показало дослідження, він старший за нашу планету на приблизно 20 мільйонів років.

Також Фокус писав про те, що астрономи, можливо, виявили нову планету біля сусідньої зірки. Передбачається, що у цієї планети може бути придатний для життя супутник.