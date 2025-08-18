Эта женщина единственная в мире, в которую попал метеорит, и она выжила (фото)

Первый и единственный в истории подтвержденный случай попадания метеорита в человека был зафиксирован 71 год назад. В 1954 году американка Энн Ходжес стала знаменитой после того, как выжила после удара метеорита, хотя и немного пострадала.

Related video

Метеорит Силакога или метеорит Ходжес сейчас находится в Музее естественной истории Университета штата Алабама, США. Именно этот космический камень весом 3,8 кг 30 ноября 1954 года пробыл крышу дома Энн Ходжес, жительницы города Силакога в штате Алабама и попал в женщину. Она выжила, отделавшись ушибом бедра. Это единственный подтвержденный случай попадания метеорита в человека, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Каждый год несколько тысяч метеоритов падают на Землю, но лишь единицы из них не сгорают в атмосфере, а достигают поверхности планеты. Вероятность того, что метеорит попадет в человека очень маленькая, но не равна нулю. По словам астронома Майкла Рейнольдса, у людей больше шансов одновременно пострадать от торнадо, молнии и урагана, чем от падения метеорита.

Тем не менее от этого пострадала Энн Ходжес. 30 ноября 1954 года американка легла отдохнуть на диван. И в это время крышу ее дома пробил метеорит размером с грейпфрут, который отскочил от радиоприемника и ударил женщину по верхней части бедра. Несмотря на силу удара, у женщины остался лишь крупный синяк.

30 ноября 1954 года американка легла отдохнуть на диван. И в это время крышу ее дома пробил метеорит размером с грейпфрут, который отскочил от радиоприемника и ударил женщину по верхней части бедра. Несмотря на силу удара, у женщины остался лишь крупный синяк Фото: ScienceAlert

По словам Мэри Бет Прондзински из Музея естественной истории Университета штата Алабама, метеорит мог бы убить Ходжес, но его полет был замедлен крышей дома, а затем радиоприемником. Перед этим местные жители видели в небе яркую полосу света, а это и был падающий метеорит, который нагрелся из-за трения в атмосфере. После падения метеорита на место чрезвычайного события прибыла полиция, а затем и военные ВВС США. Последние конфисковали метеорит, чтобы установить его происхождение.

Дыра в крыше дома Ходжес, которую проделал метеорит Фото: ScienceAlert

Оказывается, прежде чем попасть Ходжес метеорит раскололся на две части. Одна часть попала в американку, а вторая упала недалеко от ее дома. Вторую часть метеорита продал местный фермер, который его обнаружил.

Метеорит Силакога Фото: ScienceAlert

У части космического камня, от которой пострадала Ходжес, была более интересная судьба. Этот метеорит стал предметом судебных споров. Владелица дома, где жила Ходжес хотела заполучить метеорит, но в итоге через суд пострадавшая от метеорита американка все же стала владелицей камня. Но в конце концов она разочаровалась в пристальном внимании СМИ и передала метеорит Музею естественной истории Университета штата Алабама, где он хранится и сейчас.

По словам Прондзински, Энн Ходжес, которая умерла в 1972 году в возрасте 52 года, является единственным человеком в мире, на которого упал метеорит, и он выжил. И этот случай официально подтвержден.

Астероид (1685) Торо Фото: NASA

Сейчас ученые считают, что метеорит Силакога или метеорит Ходжес, вероятно откололся от околоземного астероида (1685) Торо. Когда астероид или его фрагмент попадают в атмосферу Земли, то он превращается в метеор, а если космический камень достигает поверхности нашей планеты, то он называется метеоритом. Метеорит Силакога, как показал анализ, относится к метеоритам класса хондриты, которые состоят из железа и никеля. Ученые считают, что возраст этого метеорит составляет примерно 4,5 млрд лет. То есть его родительский астероид появился в самом начале существования Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, в дом жителя США недавно врезался метеорит и как показало исследование, он старше нашей планеты на примерно 20 миллионов лет.

Также Фокус писал о том, что астрономы, возможно, обнаружили новую планету возле соседней звезды. Предполагается, что у этой планеты может быть пригодный для жизни спутник.