Как в фильме "Аватар": возможно, возле соседней звезды есть планета с обитаемым спутником (фото)

Астрономы считают, что вокруг звезды Альфа Центавра А может вращаться газовый гигант размером с Сатурн, у которого может быть спутник размером с Марс. И этот спутник может быть пригодным для жизни миром, таким же, как тот, что показан в фантастическом фильме “Аватар”.

Related video

Ученые обнаружили потенциальную новую планету, которая является газовым гигантом, возле звезды Альфа Центавра А. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что вокруг это планеты может вращаться крупный спутник. Он может быть потенциально обитаемым миром и может быть похож на спутник Пандора, вращающийся вокруг газового гиганта Полифем из фантастического фильма "Аватар". По фильму планета и спутник находятся возле звезды Альфа Центавра А и там живут разумные инопланетяне. Пока что ученые не могут точно сказать, существует ли планета и уж тем более, есть ли у нее спутник. Но если открытие повертится, то это будет значительный прорыв в астрономии, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напоминаем, что на расстоянии 4,25 световых лет от нас находится ближайшая к нам звездная система Альфа Центавра. Он состоит из трех звезд: Альфа Центавра А, Альфа Центавра B и Проксима Центавра. Последняя является самой близкой к нам звездой, конечно, не учитывая Солнца. Сейчас астрономам известно, что вокруг звезды Проксима Центавра вращается две планеты, одна из которых потенциально может быть пригодной для жизни.

Также напоминаем, что в фантастическом фильме "Аватар", а также в его продолжении, показан спутник Пандора, который вращается вокруг вымышленного газового гиганта Полифем. Эта планета вращается вокруг как раз звезды Альфа Центавра А. На спутник Пандора, согласно фильму, обитают разумные инопланетяне.

Так может выглядеть потенциальная планета S1 Фото: Gizmodo

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили возле Альфа Центавра потенциальную планету, названную S1, которая является газовым гигантом и имеет размер Сатурна. Ученые считают, что эта планета находится в зоне обитаемости своей звезды, то есть в этой зоне имеются условия для того, чтобы там находились потенциально обитаемые миры. Но проблема в том, что после того, как ученые обнаружили признаки существования планеты, дальнейшие наблюдения не подтвердили это. Расчеты ученых показывают, что, если эта планета существует, что ее можно снова увидеть только в следующем году.

На изображениях показаны: звезды Альфа Центавра А и B, а также потенциальная планета S1 Фото: NASA

Ученые говорят, что, если планета S1 существует, то есть высокая вероятность того, что у нее есть один или несколько спутников. И один из этих спутников может быть похож на Пандору из фильма "Аватар".

В Солнечной системе газовые гиганты Юпитер и Сатурн имеет вместе 369 спутников и некоторые из них, как считают ученые, могут быть пригодными для жизни. Ученые считают, что вокруг планеты S1 может вращаться спутник размером с Марс. Таким образом, учитывая размер этого мира, он может иметь атмосферу, а его поверхность может быть покрыта океанами из жидкой воды.

Астрономы продолжат наблюдение за звездой Альфа Центавра А в следующем году, чтобы точно можно было сказать, существует ли планета S1 или нет. Но даже если она существует, то обнаружить спутник этой планеты будет очень сложно. Еще сложнее будет сказать, может ли он быть пригодным для жизни. Но ученые не теряют надежду, ведь это может стать одним из самых важных открытий в астрономии.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил на Марсе странный "шлем". На новом изображении, сделанным камерой марсохода NASA Perseverance показан необычный камень на поверхности Красной планеты. Он напоминает шлем пикинера XVII века.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в другой галактике загадочный объект, который не похож ни на один известный астрономам объект в космосе.