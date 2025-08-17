Як у фільмі "Аватар": можливо, біля сусідньої зірки є планета з населеним супутником (фото)

Астрономи вважають, що навколо зірки Альфа Центавра А може обертатися газовий гігант розміром із Сатурн, який може мати супутник розміром із Марс. І цей супутник може бути придатним для життя світом, таким самим, як той, що показаний у фантастичному фільмі "Аватар".

Вчені виявили потенційну нову планету, яка є газовим гігантом, біля зірки Альфа Центавра А. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, припускає, що навколо цієї планети може обертатися великий супутник. Він може бути потенційно населеним світом і може бути схожий на супутник Пандора, що обертається навколо газового гіганта Поліфем із фантастичного фільму "Аватар". За фільмом планета і супутник розташовані біля зірки Альфа Центавра А і там живуть розумні інопланетяни. Поки що вчені не можуть точно сказати, чи існує планета і вже тим більше, чи є у неї супутник. Але якщо відкриття повернеться, то це буде значний прорив в астрономії, пише Live Science.

Нагадуємо, що на відстані 4,25 світлових років від нас розташована найближча до нас зоряна система Альфа Центавра. Він складається з трьох зірок: Альфа Центавра А, Альфа Центавра B і Проксима Центавра. Остання є найближчою до нас зіркою, звісно, не враховуючи Сонця. Наразі астрономам відомо, що навколо зірки Проксима Центавра обертається дві планети, одна з яких потенційно може бути придатною для життя.

Також нагадуємо, що у фантастичному фільмі "Аватар", а також у його продовженні, показано супутник Пандора, який обертається навколо вигаданого газового гіганта Поліфем. Ця планета обертається навколо якраз зірки Альфа Центавра А. На супутнику Пандора, згідно з фільмом, мешкають розумні інопланетяни.

Так може виглядати потенційна планета S1 Фото: Антарктида

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили біля Альфа Центавра потенційну планету, названу S1, яка є газовим гігантом і має розмір Сатурна. Учені вважають, що ця планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, тобто в цій зоні є умови для того, щоб там знаходилися потенційно населені світи. Але проблема в тому, що після того, як вчені виявили ознаки існування планети, подальші спостереження не підтвердили це. Розрахунки вчених показують, що, якщо ця планета існує, що її можна знову побачити тільки наступного року.

На зображеннях показані: зірки Альфа Центавра А і B, а також потенційна планета S1 Фото: solar-system

Вчені кажуть, що, якщо планета S1 існує, то є висока ймовірність того, що у неї є один або кілька супутників. І один із цих супутників може бути схожий на Пандору з фільму "Аватар".

У Сонячній системі газові гіганти Юпітер і Сатурн мають разом 369 супутників і деякі з них, як вважають учені, можуть бути придатними для життя. Учені вважають, що навколо планети S1 може обертатися супутник розміром з Марс. Таким чином, враховуючи розмір цього світу, він може мати атмосферу, а його поверхня може бути вкрита океанами з рідкої води.

Астрономи продовжать спостереження за зіркою Альфа Центавра А наступного року, щоб точно можна було сказати, чи існує планета S1 чи ні. Але навіть якщо вона існує, то виявити супутник цієї планети буде дуже складно. Ще складніше буде сказати, чи може він бути придатним для життя. Але вчені не втрачають надію, адже це може стати одним із найважливіших відкриттів в астрономії.

