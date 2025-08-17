Марсохід NASA виявив на Марсі дивний "шолом": що це таке (фото)

На новому зображенні, зробленому камерою марсохода NASA Perseverance, показано незвичайний камінь на поверхні Червоної планети. Він нагадує шолом пікінера XVII століття.

Марсохід Perseverance виявив на поверхні Марса незвичайний камінь вулканічної форми, який схожий на бойовий шолом воїна XVII століття. Це зображення марсохід зробив за допомогою камери Mastcam-Z. На знімку видно, що камінь має загострену вершину і вкритий сферулами. На Землі такі структури можуть утворюватися внаслідок хімічного вивітрювання, осадження мінералів або навіть вулканічних процесів, пише Space.

За словами вчених, на поверхні Марса можна часто виявити схильні до вивітрювання камені пірамідальної форми. Але цей камінь майже повністю покритий сферулами.

Вчені вважають, що в деяких гірських породах, виявлених на Марсі, ці сферули утворюються під час проходження ґрунтових вод через осадові породи. Але вони не впевнені, що всі вони утворилися таким чином. Тому дослідникам з NASA належить виконати ще багато роботи, щоб зрозуміти цю загадку геології Марса.

За допомогою камери Mastcam-Z, встановленої на марсоході Perseverance, астрономи можуть отримувати зображення з високою роздільною здатністю незвичайних об'єктів на Марсі, як-от камінь, схожий на шолом.

Раніше марсохід Perseverance вже виявляв й інші незвичайні камені, що мають химерну форму, яка нагадує знайомі нам об'єкти. Зображення таких каменів є гарним прикладом явища, відомого як парейдолія. Мозок людини може обробляти візуальну інформацію таким чином, що, спостерігаючи, наприклад, за хмарами, ми можемо бачити там обриси тварин, хоча це лише ілюзія. У цьому випадку камінь на Марсі нагадує шолом пікінера XVII століття.

Подібні камені допомагають вченим зібрати воєдино історію довкілля на Марсі, показуючи, як вітер, вода і внутрішні процеси могли формувати ландшафт протягом мільярдів років.

Наразі марсохід Perseverance, який приземлився на Марсі 2021 року, досліджує північний край кратера Єзеро. У цьому кратері колись існувало озеро з рідкої води і, можливо, існувало позаземне мікробне життя. Учені хочуть виявити докази того, що Марс, можливо, був населеною планетою.

