Марс виглядає напрочуд знайомим на приголомшливому знімку марсохода NASA (фото)

Марсохід NASA Perseverance зробив одну з найкращих панорамних фотографій місцевості на Червоній планеті. За допомогою невеликої зміни кольору Марс на зображенні виглядає напрочуд схожим на деякі земні ландшафти. При цьому на знімку видно приголомшливе блакитне небо, хоча воно має інакший вигляд.

Марсохід Perseverance за допомогою своїх камер зробив одне з найкращих панорамних зображень Марса за всю історію. Ця фотографія була створена з 96 окремих знімків. Таке панорамне зображення могло бути створене в кам'янистій пустелі де-небудь на Землі. Різниця полягає в ледь помітній зміні колірного контрасту, пише ScienceAlert.

Небо на Марсі зазвичай має червонуватий відтінок, але на новому панорамному зображенні воно блакитне. Просто вчені посилили колірний контраст, щоб підкреслити відмінності між небом і марсіанським рельєфом. Водночас небо на Марсі може мати блакитний колір, коли там сходить або заходить Сонце. І все одно це блакитне небо відрізняється від земного. На зображенні нижче можна побачити, який вигляд має небо Марса та його місцевість у природних кольорах.

Панорамне зображення Марса зі зміненим кольором Фото: solar-system

Якщо дивитися на фотографію, то можна уявити, що марсохід NASA перебуває в пустелі Атакама, настільки схожим є рельєф у чилійській пустелі та на Марсі. Саме ця разюча схожість і є причиною, через яку вчені з NASA тестують марсоходи, зокрема, і в пустелі Атакама.

Панорамне зображення Марса в природних кольорах Фото: solar-system

На зображенні можна побачити кілька каменів, які, як вважають учені, перемістилися сюди з іншої місцевості. Можливо, це сталося внаслідок зсувів, течії води або ж руху вітру.

У нижній частині панорамного зображення можна побачити білу пляму. Це місце, де марсохід Perseverance пробурив ґрунт, щоб взяти зразки місцевої гірської породи.

NASA тестують марсоходи, зокрема й у пустелі Атакама Фото: solar-system

Нагадуємо, що Perseverance розпочав свою місію в лютому 2021 року, приземлившись на дні кратера Єзеро. Вважається, що це чудове місце для пошуків ознак стародавнього мікробного життя на Марсі. Уже відомо, що в цьому кратері мільярди років тому було озеро з рідкої води, а також там було виявлено різноманітні органічні речовини. Це означає, що потенційно там можна виявити ознаки позаземного життя.

За більш ніж 4 роки роботи марсохід NASA подолав відстань у 36 кілометрів і продовжує дослідження Червоної планети.

