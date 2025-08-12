Марс выглядит удивительно знакомым на потрясающем снимке марсохода NASA (фото)

Марсоход NASA Perseverance сделал одну из лучших панорамных фотографий местности на Красной планете. С помощью небольшого изменения цвета Марс на изображении выглядит удивительно похожим на некоторые земные ландшафты. При этом на снимке видно потрясающее голубое небо, хотя оно выглядит иначе.

Марсоход Perseverance с помощью своих камер сделал одной из лучших панорамных изображений Марса за всю историю. Эта фотография была создана из 96 отдельных снимков. Такое панорамное изображение могло быть создано в каменистой пустыне где-нибудь на Земле. Разница заключается в едва заметном изменении цветового контраста, пишет ScienceAlert.

Небо на Марсе обычно имеет красноватый оттенок, но на новом панорамном изображении оно голубое. Просто ученые усилили цветовой контраст, чтобы подчеркнуть различия между небом и марсианским рельефом. В то же время, небо на Марсе может иметь голубой цвет, когда там восходит или заходит Солнце. И все равно это голубое небо отличается от земного. На изображении ниже можно увидеть, как выглядит небо Марса и его местность в естественных цветах.

Панорамное изображение Марса с измененным цветом Фото: NASA

Если смотреть на фотографию, то можно представить, что марсоход NASA находится в пустыне Атакама, настолько похожим является рельеф в чилийской пустыне и на Марсе. Именно это поразительное сходство и является причиной, по которой ученые из NASA тестируют марсоходы в том числе и в пустыне Атакама.

Панорамное изображение Марса в естественных цветах Фото: NASA

На изображении можно увидеть несколько камней, которые как считают ученые, переместились сюда из другой местности. Возможно, это произошло в результате оползней, течения воды или же движения ветра.

В нижней части панорамного изображения можно увидеть белое пятно. Это место, где марсоход Perseverance пробурил почву, чтобы взять образцы местной горной породы.

NASA тестируют марсоходы в том числе и в пустыне Атакама Фото: NASA

Напоминаем, что Perseverance начал свою миссию в феврале 2021 года, приземлившись на дне кратера Езеро. Считается, что это отличное место для поисков признаков древней микробной жизни на Марсе. Уже известно, что в этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро из жидкой воды, а также там были обнаружены разнообразные органические вещества. Это значит, что потенциально там можно обнаружить признаки внеземной жизни.

За более чем 4 года работы марсосход NASA преодолел расстояние в 36 километров и продолжает исследование Красной планеты.

