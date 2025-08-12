Астрономы обнаружили в ранней Вселенной спящие галактики: чем они удивили ученых

Галактики, в которых остановился процесс образования звезд, согласно теории, не должны существовать в течение первого миллиарда лет истории Вселенной. И все же они существуют.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили 14 новый "спящих галактик" с очень разной массой в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. В этих галактиках процесс образования новых звезд остановился. Новое открытие дает возможность лучше понять раннюю историю Вселенной и эволюцию галактик. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

В галактиках могут перестать формироваться звезды по разным причинам. Сверхмассивная черная дыра в центре галактики, выпускающая сильное излучение, которое нагревает межзвездный газ, может лишить галактику холодного газа. А это главный компонент для образования звезд. Соседние галактики могут забирать холодный газ, что также останавливает процесс образования новых звезд. В данном случае галактики могут стать неактивными или спящими навсегда.

Есть еще одна причина, по которой галактики становятся неактивными. Это происходит, когда в галактике межзвездный холодных газ нагревают или выталкивают такие звездные процессы, как взрывы сверхновых, сильный звездный ветер или давление, связанное со звездным светом. В это случае галактика становится спящей на некоторое время. Обычно такая фаза продолжается 20-25 млн лет. После этого в галактике возобновляется процесс образования звезд, когда возникают нужные условия.

В прошлом году астрономы впервые обнаружили четыре спящие галактики в течение первого миллиарда лет существования Вселенной. Масса трех из них составляла менее миллиарда масс Солнца, а масса одной — более 10 млрд масс Солнца. Теперь же астрономы обнаружили 14 новых спящих галактик в тот же период времени. Масса этих галактики составляет от 40 миллионов до 30 миллиардов масс Солнца.

По словам ученых, полной неожиданностью было обнаружить спящие галактики в ранней Вселенной. Считалось, что поскольку это молодые галактики, они должны активно формировать звезды. Ученые предположили, что эти галактики могут находиться в неактивном состоянии лишь временно, а не постоянно. Дальнейшее исследование подтвердило это.

Астрономы выяснили, что все наблюдаемые спящие галактики прекратили звездообразование в период от 10 млн до 25 млн лет до того, как их наблюдали. Это значит, что в этих галактиках происходит периодическое появление новых звезд и они являются спокойными в течение как минимум 10-25 млн лет. Ученые считают, что в неактивное состояние галактики перешли из-за взрывов сверхновых или сильных звездных ветров. Но галактики могут возобновить образование новых звезд, хотя полной уверенности в этом нет. Но пока что наблюдения показывают, что галактики не должны стать навсегда неактивными.

Поскольку спящие галактики встречаются очень редко, многие их аспекты остаются загадкой. Астрономы надеются, что будущие наблюдения помогут дать больше информации об этих спящих галактиках.

