Появилась, возможно, самая лучшая фотография третьего известного межзвездного объекта (фото)

Благодаря космическому телескопу Хаббл астрономы получили, вероятно, самое четкое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, а также смогли оценить ее размер.

3I/ATLAS является всего лишь третьим межзвездным объектом, который был обнаружен в Солнечной системе. С помощью космического телескопа Хаббл ученые получили самую четкую на сегодня фотографию этого объекта, которая подтверждает, что комета с комой, у которой начинает появляться кометный хвост. Также исследователи выяснили, что комета имеет размер примерно 5,6 км. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

По словам ученых, 3I/ATLAS – это не просто межзвездная комета, которая прибыла из-за пределов Солнечной системы и была обнаружена в начале июля. Это самая быстрая комета, среди всех известных. Ведь скорость ее движения составляет примерно 209 000 км/ч. Она летит так быстро, что в следующем году, а может быть даже в этом, она покинет пределы Солнечной системы, ведь ее не удержит гравитация Солнца. Предполагается, что эта комета появилась даже раньше, чем Солнечная система, возникшая 4,6 млрд лет назад.

Ученые говорят, что точно неизвестно, из какой звездной системы прибыла эта комета, ведь очень сложно проследить путь ее движения в течение миллиардов лет. Но она точно была выброшена из своей звездной системы под влиянием разных возможных факторов.

Все кометы состоят из четырех основных компонентов. Все они имеют твердое ядро. Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются, что приводит к выделению газа, который образует кому вокруг ядра, а также пылевой и ионный хвост.

С помощью телескопа Хаббл астрономы выяснили, что ядро кометы 3I/ATLAS окружает кома, а также появились намеки на образование пылевого хвоста. Исследователи выяснили, что ядро кометы имеет диаметр 5,6 км и это очень много для таких объектов.

Наличие комы и намеки на появление хвоста говорят о том, что 3I/ATLAS действительно явился кометой, а не каким-либо другим объектом. Пока что межзвездная комета находится на расстоянии примерно 3,8 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это 150 млн км.

По словам ученых, данная комета не представляет угрозы для Земли она не представляет опасности для Земли, ведь в конце октября она будет находится ближе всего к нашей планете на расстоянии 270 млн км.

Напоминаем, что 3I/ATLAS — это третий обнаруженный межзвездный объект в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году и кометы 2I/Борисова, обнаруженной в 2019 году.

