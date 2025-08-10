З'явилася, можливо, найкраща фотографія третього відомого міжзоряного об'єкта (фото)

Завдяки космічному телескопу Хаббл астрономи отримали, ймовірно, найчіткіше зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, а також змогли оцінити її розмір.

3I/ATLAS є всього лише третім міжзоряним об'єктом, який був виявлений у Сонячній системі. За допомогою космічного телескопа Габбл вчені отримали найчіткішу на сьогодні фотографію цього об'єкта, яка підтверджує, що комета з комою, у якої починає з'являтися кометний хвіст. Також дослідники з'ясували, що комета має розмір приблизно 5,6 км. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

За словами вчених, 3I/ATLAS — це не просто міжзоряна комета, яка прибула з-за меж Сонячної системи і була виявлена на початку липня. Це найшвидша комета, серед усіх відомих. Адже швидкість її руху становить приблизно 209 000 км/год. Вона летить так швидко, що наступного року, а може бути навіть цього, вона покине межі Сонячної системи, адже її не втримає гравітація Сонця. Припускають, що ця комета з'явилася навіть раніше, ніж Сонячна система, яка виникла 4,6 млрд років тому.

Вчені кажуть, що достеменно невідомо, з якої зоряної системи прибула ця комета, адже дуже складно простежити шлях її руху протягом мільярдів років. Але вона точно була викинута зі своєї зоряної системи під впливом різних можливих факторів.

Усі комети складаються з чотирьох основних компонентів. Усі вони мають тверде ядро. Коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються, що призводить до виділення газу, який утворює кому навколо ядра, а також пиловий та іонний хвіст.

За допомогою телескопа Хаббл астрономи з'ясували, що ядро комети 3I/ATLAS оточує кома, а також з'явилися натяки на утворення пилового хвоста. Дослідники з'ясували, що ядро комети має діаметр 5,6 км і це дуже багато для таких об'єктів.

Наявність коми і натяки на появу хвоста свідчать про те, що 3I/ATLAS справді став кометою, а не будь-яким іншим об'єктом. Поки що міжзоряна комета перебуває на відстані приблизно 3,8 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це 150 млн км.

За словами вчених, ця комета не становить загрози для Землі вона не становить небезпеки для Землі, адже наприкінці жовтня вона буде розташована найближче до нашої планети на відстані 270 млн км.

Нагадуємо, що 3I/ATLAS — це третій виявлений міжзоряний об'єкт у Сонячній системі після 1I/Оумуамуа, виявленого 2017 року, і комети 2I/Борисова, виявленої 2019 року.

