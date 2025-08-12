Астрономи виявили в ранньому Всесвіті сплячі галактики: чим вони здивували вчених

Галактики, в яких зупинився процес утворення зірок, згідно з теорією, не повинні існувати протягом першого мільярда років історії Всесвіту. І все ж вони існують.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили 14 нових "сплячих галактик" з дуже різною масою протягом першого мільярда років після Великого вибуху. У цих галактиках процес утворення нових зірок зупинився. Нове відкриття дає можливість краще зрозуміти ранню історію Всесвіту та еволюцію галактик. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У галактиках можуть перестати формуватися зірки з різних причин. Надмасивна чорна діра в центрі галактики, що випускає сильне випромінювання, яке нагріває міжзоряний газ, може позбавити галактику холодного газу. А це головний компонент для утворення зірок. Сусідні галактики можуть забирати холодний газ, що також зупиняє процес утворення нових зірок. У цьому разі галактики можуть стати неактивними або сплячими назавжди.

Є ще одна причина, через яку галактики стають неактивними. Це відбувається, коли в галактиці міжзоряний холодних газ нагрівають або виштовхують такі зоряні процеси, як вибухи наднових, сильний зоряний вітер або тиск, пов'язаний із зоряним світлом. У цьому випадку галактика стає сплячою на деякий час. Зазвичай така фаза триває 20-25 млн років. Після цього в галактиці поновлюється процес утворення зірок, коли виникають потрібні умови.

Минулого року астрономи вперше виявили чотири сплячі галактики протягом першого мільярда років існування Всесвіту. Маса трьох із них становила менше мільярда мас Сонця, а маса однієї — понад 10 млрд мас Сонця. Тепер же астрономи виявили 14 нових сплячих галактик у той самий період часу. Маса цих галактик становить від 40 мільйонів до 30 мільярдів мас Сонця.

За словами вчених, повною несподіванкою було виявити сплячі галактики в ранньому Всесвіті. Вважалося, що оскільки це молоді галактики, вони повинні активно формувати зірки. Вчені припустили, що ці галактики можуть перебувати в неактивному стані лише тимчасово, а не постійно. Подальше дослідження підтвердило це.

Астрономи з'ясували, що всі спостережувані сплячі галактики припинили зореутворення в період від 10 млн до 25 млн років до того, як їх спостерігали. Це означає, що в цих галактиках відбувається періодична поява нових зірок і вони є спокійними протягом щонайменше 10-25 млн років. Учені вважають, що в неактивний стан галактики перейшли через вибухи наднових або сильні зоряні вітри. Але галактики можуть відновити утворення нових зірок, хоча повної впевненості в цьому немає. Але поки що спостереження показують, що галактики не повинні стати назавжди неактивними.

Оскільки сплячі галактики зустрічаються дуже рідко, багато їхніх аспектів залишаються загадкою. Астрономи сподіваються, що майбутні спостереження допоможуть дати більше інформації про ці сплячі галактики.

