У ранньому Всесвіті виявили галактику "Космічний виноград": чому це важливо (фото)

Ця галактика сформувалася всього через 930 млн років після Великого вибуху. Це відкриття змінює розуміння зростання ранніх галактик.

У далекій галактиці астрономи виявили 15 щільних скупчень зореутворення, які розташовані, наче гроно винограду. Ця кількість перевищує те, що астрономи вважали можливим для галактики з раннього Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Астрономи вважають, що галактика, яка отримала прізвисько "Космічний виноград", сформувалася всього через 930 млн років після Великого вибуху. Астрономи з'ясували, що в диску галактики, який обертається, розташовано щонайменше 15 масивних скупчень зореутворення, які утворюють щось схоже на гроно яскраво-фіолетового винограду в космосі.

Галактика була виявлена за допомогою космічного телескопа Вебб і радіотелескопа ALMA. Астрономи використовували метод гравітаційного лінзування, за якого галактика, розташована ближче до нас, у цьому разі RXCJ0600-2007, слугує збільшувальним склом для більш далеких об'єктів.

Безпрецедентні спостереження з високою роздільною здатністю розкрили структуру далекої галактики в ранньому Всесвіті, що складається з більш ніж 15 компактних скупчень зореутворення, розташованих подібно до грона винограду Фото: space.com

Автори дослідження змогли вивчити внутрішню структуру далекої галактики "Космічний виноград" з безпрецедентною роздільною здатністю. Попередні зображення галактики, отримані за допомогою космічного телескопа Габбл, припускали наявність гладкого обертового диска. Але нові зображення дали змогу виявити щось більш цікаве. Астрономи отримали найдетальніше зображення внутрішньої структури галактики і масивних скупчень щільного газу, які сприяють утворенню зірок.

За словами вчених, спостереження показало, що в деяких ранніх галактиках домінують кілька масивних, щільних, компактних зоряних скупчень, а не один рівномірний розподіл зірок.

Це відкриття змінює розуміння зростання ранніх галактик, адже вчені вперше виявили чіткий зв'язок між невеликими внутрішніми структурами галактики, в даному випадку масивними скупченнями зореутворення, і її загальним обертанням. Це свідчить про те, що багато, здавалося б, гладких галактик, які спостерігали раніше, насправді можуть бути заповнені подібними прихованими скупченнями.

