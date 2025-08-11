Учені створили метеоритні алмази: вони твердіші, ніж ті, що є на Землі

Дослідники створили в лабораторії гексагональні алмази шириною всього 100 мікрометрів за допомогою чистого графіту. Ці алмази твердіші, ніж радіаційні алмази і їх можна використовувати для створення надтвердих матеріалів.

Учені, можливо, розкрили секрет дивних алмазів, виявлених у метеориті Canyon Diablo. Ці алмази мають гексагональну, а не кубічну форму, і процес їхнього утворення досі залишався загадкою. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Interesting Engineering.

Алмази зазвичай складаються з атомів вуглецю, які розташовані в кубічній структурі. Але також існує рідкісна гексагональна структура алмазів, яка, ймовірно, утворюється під час падіння метеоритів на Землю.

Перший алмаз із гексагональною структурою було знайдено в метеориті Canyon Diablo понад 70 років тому. Вважається, що цей метеорит упав на Землю на території сучасного штату Аризона (США) приблизно 50 000 років тому. Вчені заявили, що вони змогли відтворити в лабораторії загадковий метеоритний алмаз.

Алмази здебільшого створюються в надрах Землі на глибині приблизно 150 км під дією дуже високої температури, що перевищує 1000 градусів Цельсія, і величезного тиску. Температура і тиск змушують атоми вуглецю вибудовуватися в кубічні структури.

Але в метеориті Canyon Diablo було виявлено дивні гексагональні алмази, і ця кристалічна структура робить їх більш твердими, ніж звичайні алмази приблизно на 60%.

Десятиліття вчені сперечалися про те, чи можуть існувати метеоритні алмази в чистому вигляді, або ж ці кристали є просто змішаною формою кубічного алмазу і графіту. Нове досягнення вчених, схоже, поклало край давнім суперечкам.

Учені змогли створити в лабораторії чисті гексагональні кристали алмазів завширшки 100 мікрометрів, що приблизно відповідає товщині людської волосини. Для цього використовували дуже чистий графіт, адже менша кількість домішок мала зменшити ймовірність появи кубічної структури алмазів. Також учені застосували дуже високі температуру та тиск для створення метеоритного алмазу.

Автори дослідження стверджують, що вони є першим доказом того, що гексагональний алмаз дійсно існує як окрема, стабільна структура. І цей алмаз є надзвичайно твердим і міцним. За цими характеристиками він перевершує традиційний кубічний алмаз.

З огляду на те, що новий синтетичний синтетичний гексагональний алмаз є дуже твердим і стійким до тепла, його можна використовувати для створення ріжучих інструментів, стійких до корозії покриттів і, можливо, високотехнологічної електроніки. Вчені вважають, що ці алмази можуть допомогти створити надтверді матеріали.

