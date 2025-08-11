Прорив у фізиці: квантовий кіт Шредінгера вижив протягом 23 хвилин, хоча це вважалося неможливим

Зазвичай квантова суперпозиція руйнується протягом кількох секунд і навіть мілісекунд. Але фізикам вдалося створити суперпозицію, яка зберігалася протягом 1400 секунд. Це досягнення відкриває шлях для виявлення нових явищ у квантовій фізиці.

Квантова суперпозиція, коли об'єкт перебуває одночасно в кількох станах, не може існувати дуже довго. І все ж фізикам вдалося створити квантову суперпозицію, яка залишалася стабільною протягом 1400 секунд або 23 хвилин 20 секунд. Це досягнення може допомогти створити більш надійні квантові пристрої для вимірювань або обробки інформації, а також може дати змогу вченим виявити нові незвичні явища у квантовій фізиці. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Під час експерименту фізики помістили в спеціальну камеру тисячі атомів ітербію, охолодили їх до майже абсолютного нуля (мінус 273,15 градуса Цельсія) і зафіксували ці атоми за допомогою лазерів. У цих умовах квантові стани атомів можна було контролювати з високою точністю і вчені помістили кожен атом у суперпозицію з двох різних станів. Це називається стан квантового кота.

Воно отримало назву на честь знаменитого уявного експерименту Ервіна Шредінгера. Згідно з експериментом, у зачиненій коробці перебуває кіт (його називають котом Шредінегра), а поруч із ним — місткість із отрутою, що може запрацювати внаслідок випадкового квантового процесу. Поки коробка закрита, не можна дізнатися живий кіт чи мертвий, тому що не можна точно дізнатися його стан. У цьому випадку кіт перебуває у двох різних станах одночасно, тобто у стані суперпозиції. Але поки коробка зачинена, неможливо визначити, в якому саме стані перебуває кіт, тому він фактично перебуває у всіх станах одночасно. Таким чином кіт Шредінгера одночасно живий і мертвий.

Кіт Шредінгера — це уявний експеримент у квантовій фізиці, запропонований Ервіном Шредінгером у 1935 році. Він описує кота, якого помістили в герметичну коробку з пристроєм, який може цього кота вбити Фото: Robert Lea

Фізики багато років намагалися створити стан квантового кота, але ця квантова суперпозиція не існувала довше за секунди і навіть мілісекунди. При цьому атоми швидко переходили зі стану суперпозиції в один із чітко визначених станів. Передбачалося, що, можливо, ніколи не вийде створити стабільну квантову суперпозицію, яка б існувала набагато довше. Але в результаті нового експерименту це вдалося. Стан квантового кота тривав протягом 1400 секунд або 23 хвилин 20 секунд, що є проривом у квантовій фізиці.

За словами вчених, такий стан дуже чутливий до всього, що відбувається в навколишньому середовищі, тому його можна використати для виявлення та вивчення нових явищ у квантовій фізиці. Також такий тривалий стан квантового кота можна використати для створення нових більш надійних квантових пристроїв.

