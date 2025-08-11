Прорыв в физике: квантовый кот Шредингера выжил в течение 23 минут, хотя это считалось невозможным

Обычно квантовая суперпозиция разрушается в течение нескольких секунд и даже миллисекунд. Но физикам удалось создать суперпозицию, которая сохранялась в течение 1400 секунд. Это достижение открывает путь для обнаружения новых явлений в квантовой физике.

Квантовая суперпозиция, когда объект находится одновременно в нескольких состояниях, не может существовать очень долго. И все же физикам удалось создать квантовую суперпозицию, которая оставалась стабильной в течение 1400 секунд или 23 минут 20 секунд. Это достижение может помочь создать более надежные квантовые устройства для измерений или обработки информации, а также может позволить ученым обнаружить новые необычные явления в квантовой физике. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Во время эксперимента физики поместили в специальную камеру тысячи атомом иттербия, охладили их до почти абсолютного нуля (минус 273,15 градуса Цельсия) и зафиксировали эти атомы с помощью лазеров. В этих условиях квантовые состояния атомов можно было контролировать с высокой точностью и ученые поместили каждый атом в суперпозицию из двух разных состояний. Это называется состояние квантового кота.

Оно получило название в честь в честь знаменитого мысленного эксперимента Эрвина Шредингера. Согласно эксперименту, в закрытой коробке находится кот (его называют котом Шрединегра), а рядом с ним находится емкость с ядом, который может вступить в действие в результате случайного квантового процесса. Пока коробка закрыта нельзя узнать жив кот или мертв, потому что нельзя точно узнать его состояние. В данном случае кот находится в двух разных состояниях одновременно, то есть в состоянии суперпозиции. Но пока коробка закрыта невозможно определить, в каком именно состоянии находится кот, поэтому он фактически находится во всех состояниях одновременно. Таким образом кот Шредингера одновременно жив и мертв.

Кот Шредингера — это мысленный эксперимент в квантовой физике, предложенный Эрвином Шредингером в 1935 году. Он описывает кота, которого поместили в герметичную коробку с устройством, которое может этого кота убить Фото: Robert Lea

Физики много лет пытались создать состояние квантового кота, но эта квантовая суперпозиция не существовала дольше секунд и даже миллисекунд. При этом атомы быстро переходили из состояния суперпозиции в одно из четко определенных состояний. Предполагалось, что, возможно, никогда не получится создать стабильную квантовую суперпозицию, которая бы существовала намного дольше. Но в результате нового эксперимента это удалось. Состояние квантового кота продолжалось в течение 1400 секунд или 23 минут 20 секунд, что является прорывов в квантовой физике.

По словам ученых, такое состояние очень чувствительно ко всему, что происходит в окружающей среде, поэтому его можно использовать для обнаружения и изучения новых явлений в квантовой физике. Также такое длительное состояние квантового кота можно использовать для создания новых более надежных квантовых устройств.

