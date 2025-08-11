Мост длиной 1 млн световых лет: астрономы увидели перемещение звезд между галактиками (фото)

Астрономы впервые обнаружили мост из звезд такого огромного размера в скоплении галактик, которое находится в локальной Вселенной.

Астрономы обнаружили две массивные галактики, которые находятся в процессе слияния и расположены на расстоянии 700 млн световых лет от Земли. Это считается локальной Вселенной. Ученые впервые увидели в этом участке космоса, как поток звезд из одной галактики перемещается в другую. Для этого использовали телескоп в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

Астрономы провели наблюдение за скоплением галактик Abell 3667 и обнаружили своеобразный мост из звезд длиной примерно 1 миллион световых лет, соединяющий, две самые яркие галактики скопления.

Авторы исследования считают, что это скопление возникло в результате слияния двух меньших скоплений галактик, которое началось примерно 1 млрд лет назад. У каждого из двух скоплений была своя главная центральная галактика. Слияние этих двух галактик продолжается, что дает возможность понять историю формирования Abell 3667 и мощные гравитационные силы, действующие там.

По словам ученых, они впервые обнаружили мост из звезд такого огромного размера в скоплении галактик, которое находится в локальной Вселенной.

В верхней части моста находится линзовидная галактика IC 4965, а также небольшая группа галактик, которые все присоединяются к скоплению галактик. В нижней части моста находится так называемая галактика-медуза JO171. Такие галактик имеют похожие на щупальца потоки газа.

Ученые говорят, что звезды выходят из JO171 и попадают в IC 4965. При этом у первой галактики происходит потеря межзвездного газа, что останавливает процесс создания новых звезд.

Этот мост также может помочь ученым изучить темную материю. Это невидимая субстанция, которая, как считается, составляет примерно 80% массы Вселенной. Поскольку свет звезд, составляющих мост, имеет тенденцию следовать тем же путем, что и темная материя, он дает косвенный способ нанести на карту ее распределение, говорят астрономы.

