Пузыри Ферми: в центре Млечного Пути обнаружены необъяснимые облака из водорода (фото)

Согласно исследованию, в двух шарах, известных как пузыри Ферми, состоящих из очень горячей плазмы, находятся необъяснимые облака из холодного водорода. Они помогают понять, когда в последний раз произошло извержение черной дыры в центре нашей галактики.

Над и под центром Млечного Пути расположены пузыри Ферми. Они состоят из очень горячей плазмы, и считается, что пузыри были созданы в результате выбросов вещества из центра нашей галактики и их общий размер составляет примерно 50 000 световых лет. Это половина размера Млечного Пути. С помощью радиотелескопов астрономы обнаружили, что внутри пузырей Ферми находятся гигантские облака из холодного водорода. Каким-то необъяснимым образом они смогли выжить в такой экстремальной среде. Открытие указывает на то, что черная дыра в центре Млечного Пути выбросила большое количество вещества позже, чем предполагали ученые. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Пузыри Ферми впервые обнаружили 15 лет назад и их можно увидеть только с помощью гамма-излучения, которое они выпускают. Расчеты ученых показывают, что плазма внутри пузырей имеет температуру примерно 2 млн градусов Цельсия. Считается, что пузыри Ферми были созданы в результате мощного выброса вещества из центральной черной дыры Млечного Пути в очень далеком прошлом. Астрономы предполагают, что в период активного поглощения материи черная дыра выбросила космос две мощные струи вещества, которые захватывали и близлежащую материю, что привело к образованию пузырей Ферми.

Над и под центром Млечного Пути расположены пузыри Ферми. Они состоят из очень горячей плазмы, и считается, что пузыри были созданы в результате выбросов вещества из центра нашей галактики и их общий размер составляет примерно 50 000 световых лет Фото: NASA

Авторы исследования считают, что гигантские облака из холодного водорода, имеющие размер от 13 до 90 световых лет, являются остатками вещества, захваченного струями черной дыры. Но чтобы выжить в чрезвычайно горячей среде пузырей Ферми на расстоянии примерно 13 000 световых лет над центром нашей галактики, облака холодного водорода должны были быть значительно больше.

Астрономы говорят, что эти облака из холодного водорода не должны существовать десятки миллионов лет. Но их существование показывает, что черная дыра в центре Млечного Пути выбросила большой поток вещества всего несколько миллионов лет назад. Это значит, что черная дыра выбросила большое количество вещества позже, чем предполагали ученые. Также это значит, что черная дыра может периодически выбрасывать большое количество материи, когда поглощает слишком много окружающего газа. Но сейчас эта черная дыра считается неактивной. Какая именно периодичность извержений черной дыры пока неизвестно.

Так выглядит черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Новое открытие показывает, что центр Млечного Пути в недавнем прошлом был гораздо более активным, чем предполагалось.

