Бульбашки Фермі: у центрі Чумацького Шляху виявлено незрозумілі хмари з водню (фото)

Згідно з дослідженням, у двох кулях, відомих як бульбашки Фермі, що складаються з дуже гарячої плазми, знаходяться незрозумілі хмари з холодного водню. Вони допомагають зрозуміти, коли востаннє відбулося виверження чорної діри в центрі нашої галактики.

Над і під центром Чумацького Шляху розташовані бульбашки Фермі. Вони складаються з дуже гарячої плазми, і вважається, що бульбашки були створені внаслідок викидів речовини з центру нашої галактики, і їхній загальний розмір становить приблизно 50 000 світлових років. Це половина розміру Чумацького Шляху. За допомогою радіотелескопів астрономи виявили, що всередині бульбашок Фермі знаходяться гігантські хмари з холодного водню. Якимось незрозумілим чином вони змогли вижити в такому екстремальному середовищі. Відкриття вказує на те, що чорна діра в центрі Чумацького Шляху викинула велику кількість речовини пізніше, ніж припускали вчені. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Бульбашки Фермі вперше виявили 15 років тому і їх можна побачити лише за допомогою гамма-випромінювання, яке вони випускають. Розрахунки вчених показують, що плазма всередині бульбашок має температуру приблизно 2 млн градусів Цельсія. Вважається, що бульбашки Фермі були створені внаслідок потужного викиду речовини з центральної чорної діри Чумацького Шляху в дуже далекому минулому. Астрономи припускають, що в період активного поглинання матерії чорна діра викинула в космос два потужні струмені речовини, які захоплювали і прилеглу матерію, що призвело до утворення бульбашок Фермі.

Над і під центром Чумацького Шляху розташовані бульбашки Фермі. Вони складаються з дуже гарячої плазми, і вважається, що бульбашки були створені внаслідок викидів речовини з центру нашої галактики, і їхній загальний розмір становить приблизно 50 000 світлових років. Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що гігантські хмари з холодного водню, що мають розмір від 13 до 90 світлових років, є залишками речовини, захопленої струменями чорної діри. Але щоб вижити в надзвичайно гарячому середовищі бульбашок Фермі на відстані приблизно 13 000 світлових років над центром нашої галактики, хмари холодного водню повинні були бути значно більшими.

Автори дослідження вважають, що гігантські хмари з холодного водню, що мають розмір від 13 до 90 світлових років, є залишками речовини, захопленої струменями чорної діри Фото: solar-system

Астрономи кажуть, що ці хмари з холодного водню не повинні існувати десятки мільйонів років. Але їхнє існування показує, що чорна діра в центрі Чумацького Шляху викинула великий потік речовини всього кілька мільйонів років тому. Це означає, що чорна діра викинула велику кількість речовини пізніше, ніж припускали вчені. Також це означає, що чорна діра може періодично викидати велику кількість матерії, коли поглинає занадто багато навколишнього газу. Але зараз ця чорна діра вважається неактивною. Яка саме періодичність вивержень чорної діри поки що невідома.

Так виглядає чорна діра Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху Фото: черная дыра

Нове відкриття показує, що центр Чумацького Шляху в недавньому минулому був набагато активнішим, ніж передбачалося.

