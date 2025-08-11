Астрономи з'ясували, чому перші зірки не залишили жодних слідів у Всесвіті

Дослідження припускає, що перші зірки, які виникли понад 13 млрд років тому, були набагато меншими, ніж вважали вчені. Це може пояснити те, що ознаки їхнього існування не можуть знайти астрономи.

Учені за допомогою моделювання, заснованого на даних спостережень за раннім Всесвітом, з'ясували, що перші зірки мали складну історію. Дослідження, опубліковане в журналі Astrophysical Journal Letters, припускає, що ці зірки народилися всередині величезних газових хмар, наповнених турбулентністю. При цьому вони були набагато меншими, ніж припускають поточні моделі, і це може пояснити, чому вони не залишили жодних слідів, пише Live Science.

Астрономи отримали нове уявлення про найперші зірки, завдяки моделюванню умов у космосі, що існували через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому.

З огляду на величезні масштаби Всесвіту, моделювання було зосереджено на одній ділянці. Ця щільна ділянка називається мінігало темної матерії і її маса в 10 млн разів більша за масу Сонця. Нагадуємо, що темна матерія становить більшу частину Всесвіту, але не взаємодіє зі світлом і її не можна виявити за допомогою телескопів. Але про існування темної матерії астрономи знають завдяки її гравітаційному впливу на інші об'єкти.

Вчені вивчили рух частинок газу у відносно невеликих областях простору всередині гало, кожна з яких має діаметр приблизно три світлових роки. Моделювання показало, що мінігало темної матерії притягує газ за допомогою гравітації і створює сильну турбулентність, а також призводить до підвищення щільності газових хмар. Астрономи вважають, що в таких умовах з'явилися перші зірки.

Автори дослідження кажуть, що перші зірки зіграли вирішальну роль у формуванні найбільш ранніх галактик, які в кінцевому підсумку стали основою для появи таких галактик, як наш Чумацький Шлях.

Моделювання показало, що гази в хмарах накопичувалися в грудки, а потім хмари розпадалися на окремі ділянки, де відбувалося утворення зірок. Учені дійшли висновку, що турбулентне середовище всередині газових хмар давало змогу створити зірки, маса яких була приблизно у 8 разів більшою за масу Сонця. Але минулі моделі показували, що перші зірки були приблизно в 100 разів масивнішими за Сонце. Це означає, що перші зірки могли з'явитися не окремо, а в складі зоряних скупчень, кажуть астрономи.

Якби перші зірки мали масу в 100 разів більшу, ніж у Сонця, то після того, як вони вибухнули надновою наприкінці свого життя, вони б наповнили космос хімічними елементами, які б стали основою для наступного покоління зірок. Але в пізніших зірках астрономи не виявили жодних хімічних слідів гігантських зірок. Це означає, що перші зірки, можливо, справді були меншими, кажуть учені. Таким чином після своєї смерті вони не залишили помітних слідів, які б могли виявити астрономи.

Вчені продовжать своє дослідження, щоб уточнити отримані дані.

