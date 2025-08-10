Фізик засунув голову в прискорювач частинок, отримав смертельну дозу радіації і вижив (фото)

У 1978 році радянський фізик Анатолій Бугорський випадково засунув голову у високоенергетичний протонний прискорювач і вижив. Після того, як пучок протонів пробив його череп і вийшов трохи нижче від носа, фізик закінчив свій робочий день і вирушив додому чекати смерті.

Фізики зіштовхують в укорителях частинок протони, щоб побачити, що з цього вийде. Такі експерименти допомагають знайти докази існування частинок і процесів, передбачуваних Стандартною моделлю фізики елементарних частинок, і вивчати умови раннього Всесвіту. Але прискорювачі частинок не зовсім безпечні, адже зіткнення частинок відбувається майже зі швидкістю світла та за дуже високої енергії. Водночас прискорювачі частинок залишаються безпечними для всіх, хто не поміщає своє тіло всередину прискорювача під час його роботи. 13 липня 1978 року радянський фізик Анатолія Бугорський засунув голову в прискорювач частинок і через неї пройшов високоенергетичний пучок протонів, який мав убити вченого, але цього не сталося. Бугорському зараз 83 роки і він досі живий попри те, що отримав смертельну дозу радіації, пише IFLScienсe.

Бугорський працював в Інституті фізики високих енергій у місті Протвино Московської області та оглядав обладнання, що вийшло з ладу під час аварії найбільшого радянського прискорювача частинок У-70. Фізик не знав, що кілька запобіжних механізмів також вийшли з ладу, і коли він нахилився, щоб краще роздивитись, що сталося, то високоенергетичний пучок протонів пройшов крізь його потилицю майже зі швидкістю світла, і вийшов трохи нижче носа.

Спочатку Бугорський не відчув болю, але він зрозумів, що сталося, коли побачив дуже яскравий спалах світла й усвідомив усю серйозність ситуації. У той момент учений нікому не розповів, що сталося, закінчив роботу і вирушив додому. Фізик вважав, що він найімовірніше помре після такої події.

Вчений отримав дозу радіації на рівні 200 000 — 300 000 рентген, а така доза є смертельною для людини. Вночі обличчя вченого розпухло і вранці його доправили в лікарню, щоб швидше спостерігати за тим, як Бугорський помре, а не для порятунку.

Протягом наступних кількох днів шкіра навколо вхідного і вихідного отворів злізла, оголивши чистий пропалений шлях крізь шкіру, череп і мозок. Виявилося, що пучок протонів пропалив кісткову і мозкову тканини, залишивши ліву половину обличчя Бугорського повністю паралізованою. Але вчений не помер. Що ще більш дивно, з віком правий бік його голови виявляв ознаки старіння, тоді як лівий бік старів менше.

Вражаюче, але, хоча пучок протонів пронизав мозок фізика, його інтелектуальні здібності практично не постраждали. Бугорський продовжив роботу в Інституті фізики високих енергій фізиком і захистив докторську дисертацію.

Протягом наступних кількох десятиліть у нього траплялися судоми, але він продовжував працювати. Протягом багатьох років після нещасного випадку Бугорський не міг нікому розповісти про нього через секретність, що панувала в СРСР. Але після розпаду Радянського Союзу фізик розповів про те, що сталося.

