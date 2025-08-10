Чому у білих акул темна спина: названо цікаву причину (фото)

Білі акули, попри свою назву, не повністю білі. Такий колір має тільки нижня частина їхнього тіла. Природа подарувала білим акулам здатність залишатися практично непомітними через таке забарвлення.

Білі акули — це знамениті морські хижаки й одні з найбільших риб на нашій планеті. Вони досягають розміру 4,5- 4,8 метра, але іноді має довжину і більше 5 метрів. Але більша частина білих акул має сірий колір, у той час як толок черево має білий колір. Вважається, що саме тому акули отримали таку назву. Але чому у білих акул біле черево? Виявляється, це чудовий засіб маскування, який дає змогу морським хижакам залишатися практично непоміченими у воді для своїх жертв, пише IFLScience.

За словами вчених з Музею природної історії Великої Британії, біле черево білої акули в поєднанні з сірим забарвленням верхньої її частини є чудовим засобом маскування. Це маскування допомагає білим акулам ховатися від своїх жертв у товщі води незалежно від того, чи дивляться жертви на акулу зверху або знизу.

Така пігментація шкіри, коли зверху знаходиться темна частина, а знизу світла, називається контртінью, і це спосіб використати природну гру світла і тіні, щоб зробити акулу практично непомітною. Якщо дивитися зверху, то темна тінь розчиняється в товщі води, а якщо дивитися знизу, то силует акули ледь помітний на тлі сонячного світла, що падає вниз. Вчені кажуть, що гра світла і тіні дозволяє білій акулі перетворюватися на плоский об'єкт, який практично невидимий у воді.

Інакше кажучи, якщо дивитися на акулу за природного освітлення, вона, як правило, світліша зверху і темніша знизу. Таким чином, будучи темнішим зверху і світлішим знизу, забарвлення акули ніби нейтралізує природне світло, що значно ускладнює визначення її точного місця розташування.

Але виявляється, то білі акули також можуть змінювати забарвлення в режимі реального часу. Це виявили вчені з Університету штату Мічиган. Дослідники з'ясували, що білі акули під впливом гормонів, таких як адреналін, можуть досить швидко змінювати своє забарвлення, щоб залишатися ще більш непомітними для потенційної здобичі. Тобто акулу можуть ставати або темнішими, або світлішими, залежно від ситуації.

