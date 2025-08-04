Учені вивчали раціон дельфінів, але випадково зняли ангела: цих акул рідко бачили у товщі води

У рамках проєкту "Дослідження раціону дельфінів" вчені несподівано зняли одну з найрідкісніших акул у світі. Акули-ангели вже відомі науці, проте вони перебувають під загрозою зникнення, а тому їх рідко вдається спостерігати.

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Дослідники з Фонду дикої природи Південного і Західного Уельсу встановили камери в затоці Кардіган у рамках проєкту "Дослідження раціону дельфінів". Мета проєкту полягала в тому, щоб дізнатися більше про раціон дельфінів у затоці, а також розмаїття морського середовища загалом. Однак вченим пощастило: камера сфотографувала акулу-ангела (Squatina squatina), яка перебуває під загрозою зникнення і є одним із найрідкісніших видів акул у світі, пише IFLScience.

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Одна з рідкісних акул у світі

За словами менеджерки зі збереження морського середовища і досліджень, докторки Сари Перрі, вони з командою були в захваті від можливості сфотографувати акулу-ангела в затоці Кардіган. Зазначимо, що до початку проєкту цей рідкісний вид акул не помічали в затоці Кардиган із 2021 року.

Утім, учені вважають недивним, що минуло так багато часу відтоді, як акул-ангелів бачили тут востаннє. Річ у тім, що історичний ареал проживання акул-ангелів був доволі дивовижним, простягаючись уздовж узбережжя кількох європейських країн, а також деяких країн Північної Африки.

Раніше виявити акулу-ангела вздовж узбережжя Уельсу — чи будь-якої іншої частини узбережжя Великої Британії — було не такою вже і яскравою подією. Принаймні, так було у 20 столітті. Нині акули-ангели вважаються такими, що перебувають під загрозою: чисельність популяції акул-ангелів скоротилася щонайменше на 80% приблизно за останні 45 років.

Чому акули-ангели зустрічаються так рідко

За словами дослідників, основною причиною скорочення популяції стала деградація середовища проживання внаслідок донного тралення. Річ у тім, що акули-ангели живуть і годуються на морському дні, що робить їх особливо вразливими. Ще однією причиною є повільна швидкість розмноження, що в поєднанні призводить до вимирання виду.

Науковці зазначають, що донне тралення є проблемою не тільки для акул-ангелів, а й безлічі інших видів: від скатів до головоногих молюсків, більшості видів, які живуть на океанічному дні, доводиться ховатися від металу і канатів траулерів.

За словами Тобі Ноулана, ця проблема актуальна для всього Світового океану, зокрема й багатьох охоронюваних територій. Вчені також зазначають, що сам процес донного тралення, по суті, можна зіставити зі знесенням бульдозером стародавнього лісу або тропічних лісів Амазонки.

Зазначимо, що спостереження акули-ангела, яка вимирає, відбулося в критичний момент, коли британський уряд розглядає введення заборони на донне тралення в морських охоронюваних районах.

Раніше Фокус писав про те, що акули дивним чином експлуатують скатів проти їхньої волі: що відбувається в океані.