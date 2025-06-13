Акули дивним чином експлуатують скатів проти їхньої волі: що відбувається в океані (відео)

Дослідники представили перші задокументовані повідомлення про те, що галапагоські акули, схоже, використовують мант як мобільні станції очищення — хижаки труться об скатів, щоб очистити свою шкіру.

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Багато тварин на суші та в океані люблять підтримувати себе в чистоті, не допускаючи появи паразитів і позбавляючись старих клітин шкіри. Однак відсутність рук у більшості видів змушує тварин бути вельми винахідливими. Наприклад, раніше китів помічали в "масках з водоростей", а також у тих, хто катається по мілководдю в спробах очистити свою шкіру. У новому дослідженні вчені вперше в історії помітили, що акули використовують доволі дивний спосіб чесання — мант, про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сервері препринтів bioRxiv, пише IFLScience.

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Мобільні станції очищення для акул

Відеоматеріали, використані в дослідженні, були зібрані вченими на архіпелазі Ревільяхіхедо у східній тропічній частині Тихого океану у двох місцях для дайвінгу, відомих як Каньйон і Кабо-Пірс, у грудні 2024 року і лютому 2025 року. На кадрах зафіксовано три випадки, коли галапагоські акули (Carcharhinus galapagensis) терлися об великих мант (Mobula birostris).

Учені зазначають, що інциденти сталися біля встановлених станцій очищення на основі субстрату — припускають, що акули скористалися можливістю використовувати щось інше для очищення. Наприклад, раніше косатки були помічені за тим, що використовували айсберги для очищення шкіри. Зішкрібання найчастіше також було спрямоване на нижню частину мант біля рота і черевної області. Команда виявила, що у всіх трьох взаємодіях акули сповільнювалися, щоб наблизитися, але прискорювалися безпосередньо перед контактом.

Відомо, що самі манти часто відвідують станції очищення і мають зв'язок зі скаляріями-ангелами. Однак у жодному з трьох випадків під час взаємодії мант з акулами не було помічено жодної риби-чистильника. У мант була низка реакцій на контакт з акулами, від пасивного до активного уникнення їх.

Як акули використовують мант для очищення

У двох із трьох взаємодій манти пасивно терпіли спроби акул зішкрібати їх і, як повідомлялося, не рухалися багато. Однак ці спроби були пов'язані з молодими акулами. У третій взаємодії, в якій брала участь доросла акула, манта активно уникала наближення акули.

За словами авторів дослідження, манта продемонструвала сильну ухильну поведінку після повторних спроб зішкрібання, включно з:

три перекати назад;

множинні зміни напрямку;

прискорення.

Цікаво, що інтенсивність ухилення збільшувалася протягом п'яти подій зішкрібання. Причиною такої поведінки може бути те, що акули були зареєстровані як такі, що полюють на молодих мант, а деякі старіші манти мають шрами від нападів акул. Припускають, що манта під час взаємодії з дорослою акулою могла скоригувати свою поведінку на основі попереднього досвіду або рівня загрози, що ґрунтується на появі більшої акули.

Тепер вчені вважають, що манти можуть бути мобільною альтернативою станціям очищення з потенціалом для меншої конкуренції, особливо коли немає риб-чистильників. Команда зацікавилася, чи може ця нестача риб-чистильників бути пов'язана з популярністю цих місць для туризму і підводного плавання, що заважає заходам з очищення, і чи впливає це на поведінку акул.

Раніше Фокус писав про те, що косатки експлуатують айсберги, щоб повернути шкірі гладкість.