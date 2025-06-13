Акулы странным образом эксплуатируют скатов против их воли: что происходит в океане (видео)

Исследователи представили первые задокументированные сообщения о том, что галапагосские акулы, похоже, используют мант в качестве мобильных станций очистки — хищники трутся о скатов, чтобы очистить свою кожу.

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Многие животные на суше и в океане любят поддерживать себя в чистоте, не допуская появления паразитов и избавляясь от старых клеток кожи. Однако отсутствие рук у большинства видов заставляет животных быть весьма изобретательными. Например, ранее китов замечали в "масках из водорослей", а также катающимися по мелководью в попытках очистить свою кожу. В новом исследовании ученые впервые в истории заметили, что акулы используют довольно странный способ чесания — мант, об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервере препринтов bioRxiv, пишет IFLScience.

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Мобильные станции очистки для акул

Видеоматериалы, используемые в исследовании, были собраны учеными на архипелаге Ревильяхихедо в восточной тропической части Тихого океана в двух местах для дайвинга, известных как Каньон и Кабо-Пирс, в декабре 2024 года и феврале 2025 года. На кадрах запечатлены три случая, когда галапагосские акулы (Carcharhinus galapagensis) терлись о крупных мант (Mobula birostris).

Ученые отмечают, что инциденты произошли около установленных станций очистки на основе субстрата — предполагается, что акулы воспользовались возможностью использовать что-то иное для очистки. Например, ранее косатки были замечены за тем, что использовали айсберги для очистки кожи. Соскребание чаще всего также было направлено на нижнюю часть мант около рта и брюшной области. Команда обнаружила, что во всех трех взаимодействиях акулы замедлялись, чтобы приблизиться, но ускорялись непосредственно перед контактом.

Известно, что сами манты часто посещают станции очистки и имеют связь со скаляриями-ангелами. Однако ни в одном из трех случаев во время взаимодействия мант с акулами не было замечено ни одной рыбы-чистильщика. У мант был ряд реакций на контакт с акулами, от пассивного до активного избегания их.

Как акулы используют мант для очистки

В двух из трех взаимодействий манты пассивно терпели попытки акул соскребать их и, как сообщалось, не двигались много. Однако эти попытки были связаны с молодыми акулами. В третьем взаимодействии, в котором участвовала взрослая акула, манта активно избегала приближения акулы.

По словам авторов исследования, манта продемонстрировала сильное уклончивое поведение после повторных попыток соскабливания, включая:

три переката назад;

множественные изменения направления;

ускорения.

Любопытно, что интенсивность уклонения увеличивалась на протяжении пяти событий соскабливания. Причиной такого поведения может быть то, что акулы были зарегистрированы как охотящиеся на молодых мант, а некоторые более старые манты имеют шрамы от нападений акул. Предполагается, что манта при взаимодействии со взрослой акулой могла скорректировать свое поведение на основе предыдущего опыта или уровня угрозы, основанного на появлении более крупной акулы.

Теперь ученые считают, что манты могут представлять собой мобильную альтернативу станциям очистки с потенциалом для меньшей конкуренции, особенно когда нет рыб-чистильщиков. Команда задается вопросом, может ли этот недостаток рыб-чистильщиков быть связан с популярностью этих мест для туризма и подводного плавания, что мешает мероприятиям по очистке, и влияет ли это на поведение акул.

Ранее Фокус писал о том, что косатки эксплуатируют айсберги, чтобы вернуть коже гладкость.