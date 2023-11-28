Антарктическое СПА. Косатки эксплуатируют айсберги, чтобы вернуть коже гладкость (фото)

Исследователи обнаружили, что млекопитающие используют огромные глыбы льда, чтобы убрать шелушения на коже, возникающие в холодной воде Антарктиды.

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Нападения косаток на лодки в Гибралтарском проливе за последние несколько лет привлекли к китам-убийцам множество внимания. Ученые то и дело наблюдают за млекопитающими, чтобы разгадать их странное поведение и понять, почему они атакуют лодки. Однако в новом исследовании ученые в Антарктиде заметили нечто удивительное — косатки используют айсберги, чтобы вернуть коже гладкость с помощью антарктического СПА, пишет IFLScience.

Привычки ухода за кожей в ледяных водах Антарктиды были впервые замечены во время съемок новой серии "Невероятные путешествия животных" телеканала National Geographic WILD. Исследователи заметили, что косатки используют шероховатую поверхность айсбергов, чтобы снять с кожи раздражители.

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По словам ученых, такое поведение китов, вероятно, является адаптацией, которая помогает животным преодолеть один из недостатков плавания в холодных водах. Основная проблема заключается в том, что косатки не могут линять в минусовой воде, а потому на их коже накапливаются желто-зеленые водоросли. В результате эта семейная группа косаток освоила антарктическое СПА — млекопитающие используют шероховатые глыбы льда в качестве "скраба".

В холодных водах на теле косаток накапливаются водоросли Фото: National Geographic WILD's

Альтернативным решением проблемы надоедливых водорослей могло бы стать путешествие длиной в чуть более 11 000 километров — в климат, где вода достаточно теплая, чтобы косатки могли самостоятельно линять, очищая свою кожу.

Отметим, что путешествие косаток из Антарктических вод в более теплые считается одной из самых длинных миграций, которую любое животное совершает исключительно с целью ухода за кожей. В результате ученым впервые удалось обнаружить, что некоторые косатки настолько умны, что нашли способ решить проблему на месте и отказались от длительного путешествия.

Косатки используют айсберги в качестве "скраба" Фото: National Geographic WILD's

Известно, что косатки чрезвычайно умные животные, однако исследования показывают, что они не единственные китообразные, практикующие сложные процедуры ухода. Еще в 2014 году ученые обнаружили, что группа дельфинов занимается самолечением и трется о кораллы. Раздражение от кораллов приводит к выделению слизи, содержащей 17 активных метаболитов, позволяющих залечить раны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли, как моются горбатые киты.